İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı
Muhalefet yıllardır Erdoğan'ı eleştirdi, Ayasofya’dan TOGG’a, Karadeniz gazından Hızlı trene kadar ‘Erdoğan yapamaz!’ dediler. Muhalefetin yapamaz dediği her şeyi Erdoğan’ın tek tek yaptığını gösteren video sosyal medyada 1. Sıraya yükseldi.
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na, Babacan’dan Karamollaoğlu’na kadar ‘ERDOĞAN YAPAMAZ’ diyen muhalefet liderlerinin, ‘Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı’ videosu sosyal medyada en çok izlenenlerin arasına girdi.
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