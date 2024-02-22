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Sosyal Medya İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı
Sosyal Medya

İbretlik görüntüler! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na Babacan’dan Karamollaoğlu’na… Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 12:02:00 - 2024-02-22 12:12:39

Muhalefet yıllardır Erdoğan'ı eleştirdi, Ayasofya’dan TOGG’a, Karadeniz gazından Hızlı trene kadar ‘Erdoğan yapamaz!’ dediler. Muhalefetin yapamaz dediği her şeyi Erdoğan’ın tek tek yaptığını gösteren video sosyal medyada 1. Sıraya yükseldi.

Akşener’den Kılıçdaroğlu’na, Babacan’dan Karamollaoğlu’na kadar ‘ERDOĞAN YAPAMAZ’ diyen muhalefet liderlerinin, ‘Onlar milleti kandırdı, Erdoğan yaptı’ videosu sosyal medyada en çok izlenenlerin arasına girdi.

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