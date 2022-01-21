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Gündem İbretlik ceza! Bakan Koca duyurdu
Gündem

İbretlik ceza! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N., 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 21:16:00 -
İbretlik ceza! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N., 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 27 Mayıs 2021'de hastanede doktor Ertan İskender'e bıçakla saldıran kişi hakkında verilen kararla ilgili, "Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğramıştı.

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Yorumlar

hakan

bu ülkede sadece sağlık çalışanlarına şiddet var dimi sadece onlar için hukuk var diğer kurumlarda çalışanlar insan değil
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DİRİLİŞ

Sayın bakan iyi güzelde geçen hafta arkadaşıyla bir kalem yüzünden şakalaşırken hastanenin oksijenini kesip bir hastanın ölümüne neden olan görevli personel içinde aynı aynı duyarlılığı göstermenizi isteriz.
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