'İbret alınırsa insanlar dünyada huzur içinde yaşayacaklar'

Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır! (Hac suresi Ayet 45)

Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur. (Hac suresi Ayet 46)

Yukarıdaki çıkarılan iki ayette Rabbim kullarını ne güzel uyarıyor ve öğüt veriyor. İlk ayette halka zulüm edenlerin sonlarını şu müthiş tasvirlerle anlatıyor; halka zulmün yaptığı yerde; adaletsizliğin diz boyu olduğu, kul hakkının yenildiği, insana değer verilmediği, her türlü hakaretin reva görüldüğü, yer altının yer üstünde daha tercih edildiği, zulümleriyle halkı hayatlarından bezdiren Hz. Musa dönemi gibi bir ortamı ifade ediyor. Bundan dolayı onların taht ve tacını yıktıklarını, evlerini ve nice muhteşem zenginliklerini ve saraylarını başına geçirdiklerini, bağ ve bahçelerini sulayan kuyuları kuruttuklarını, kısacası kendileri açısında zulümleriyle kurdukları şatafatlı hayatlarının tüm damarlarını kuruttuklarını ayette ifade ediliyor.

Rabbim burada kullarına verdiği mesajda; Allah’ın hükmünün dışına çıkanlar, Allah’ın kullarına zulüm edenler, Allah’ı tanımayıp ilahlık taslayanlar, Allah’ın koyduğu sınırı aşanlar, sınırı aşarak insanlara zulüm edenler, Allah’ın kulları için istediği adaleti uygulamayanlar, emanete ihanet edenlerin sonlarını bir görün ve onlardan ibret alınmasını istiyor.

Ancak birçoklarının geçmişte helak edilen kavimlerden haberleri olduğu halde gezip dolaştıkları halde, gerçeği görecek, göz ve kalpten mahrum oldukları anlatmaktadır. Burada zahiri olarak gözleriyle gördükleri halde kalp gözlerinin kör olduğu için gerçeği anlamayıp, düşünemediklerini ve kendi davranışlarını düzeltmediklerini ifade ediyor.

Bugünkü insanlar da hâlâ geçmiş kavimlerden ders ve ibret almayarak, Allah’ın istemediği davranışları sergiliyorlarsa, onları da eski kavimler gibi zelil edebileceğini, haritadan silebileceğini ve onların yerine başka kavimleri getirmeye muktedir olduğunu yüce Allah insanlara bu ayetleriyle ne güzel uyarıyor.

Yüce Allah yaratmış olduğu kullarının ne kadar zalimlik yapacaklarını, insanların hak ve hukukunu çiğneyeceğini, kendine göre hükümler koyacağını bildiği için, Hz. Muhammed’in (SAV) ümmetini uyarıyor. Onların sergiledikleri zalimliklerinin sonuçlarını gidin görün ibret alın ve üzerinde düşünün ki, sizden öncekilerin işledikleri zulümleri yüzünden uğradıkları akıbete uğramayasınız..

Sonlarını görüp ders almak istiyorsanız, kalp gözünüz açıksa gidin görün ve haddi aşmayın Allah’ın azabının çok çetin olduğunu bu ayetlerle Allah (CC) insanları uyarıyor. Umarım ki bu iki ayetten ders çıkaranlardan oluruz. Zalimlerden ve küfre sapanlardan olmayız. Hidayet yolunda ve takva sahibi kişilerden eylesin bizleri. Bu ayeti seher vaktinde okudum etkilendim.

Diğer insanlar da faydalanır diye kaleme aldım. Allah bizleri rahmetinden mahrum etmesin.