  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ibrahimovic'ten tüm dünyayı sallayan şike iddiası!
Spor

Ibrahimovic'ten tüm dünyayı sallayan şike iddiası!

Zlatan Ibrahimovic, çarpıcı ifadelerine devam etti. Yıldız isim Dünya Kupası'nın Lionel Messi ve Arjantin'e verileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 17:17:00 -
Ibrahimovic'ten tüm dünyayı sallayan şike iddiası!

Zlatan Ibrahimovic, çarpıcı ifadelerine devam etti. Yıldız isim Dünya Kupası'nın Lionel Messi ve Arjantin'e verileceğini iddia etti.

İsveçli Zlatan Ibrahimovic, Portekiz ve Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankılarının sürdüğü şu dönemde Lionel Messi ve Arjantin için çok çarpıcı cümleler kullandı.

Dünya Kupası'nın önceden yazıldığını ve Messi'nin kupayı kaldıracağını ifade eden Ibrahimovic, "Bence Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Bence Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Manchester United'dan ayrılıyor ve biz bu konudaki gerçek hikayeyi asla bilemeyeceğiz. Herkes, söylemek istediklerini söylüyor ve insanlar kendilerini korumak için birçok şey konuşuyor.

Daha sonra kulüp bir şeyler söylüyor ve benim gibi açık konuşmuyorlar. Size gerçekte nasıl olduğunu anlatacağım, ama hepimiz farklıyız. Herkes imajına dikkat eder. Benim için mükemmel imaj kendin olmaktır. Manchester United ile Ronaldo arasındaki gerçek hikayeyi bilemeyeceğiz dostum." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23