Ibrahimovic'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Yeni çıkacak kitabında Hakan Çalhanoğlu'na da bir bölüm ayıran Zlatan, şunları kaydetti:

"Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti"

Bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 14 karşılaşmaya çıkan Hakan, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.