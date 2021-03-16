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Spor Ibrahimovıc İsveç Milli Takımı'na çağrıldı
Spor

Ibrahimovıc İsveç Milli Takımı'na çağrıldı

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana kadroya giremediği İsveç milli Takımı'na davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:10:00 -
Ibrahimovıc İsveç Milli Takımı'na çağrıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana oynamadığı İsveç Milli Takımı'na davet edildi.

Tekrar kadroda

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Janne Andersson, milli takımın Gürcistan ve Kosova ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları ve Estonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna, Ibrahimovic'i de aldı.

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