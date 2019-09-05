0553 313 94 23

İbrahimli Spor Merkezi’nde yeni kayıt dönemi başladı

Yaz döneminde farklı branşlarda binlerce sporcuyu misafir eden Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi’nde kış sezonu 1.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:34
İbrahimli Spor Merkezi’nde yeni kayıt dönemi başladı

Yaz döneminde farklı branşlarda binlerce sporcuyu misafir eden Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi’nde kış sezonu 1. dönem kayıtları başladı. Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önemin verildiği spor merkezinde çalışmalar, haftanın 7 günü uzman eğitmenler nezaretinde sürdürülecek.


Basketbol, badminton, temel cimnastik branşlarıyla çocukları ve gençleri, fitness, pilates, zumba, aerobik branşlarıyla yetişkinleri sporla buluşturan İbrahimli Spor Merkezi’nde 2019 kış sezonu 1. dönem kayıtları 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. Farklı yaş gruplarına hitap eden branşa özgü eğitimlere çalışan kişiler ile öğrenciler rahatlıkla katılabilsinler diye haftanın 7 günü gerçekleştirilecek seanslar, alanında uzman antrenörler tarafından büyük bir titizlikle planlandı. Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önemin verildiği spor merkezinde yer alan eğlen-dinlen alanları, boş zamanlarına hareket katmak isteyen gençleri günün 15 saati birbirinden renkli aktivitelerle ağırlamayı da sürdürecek.


Spor Alanında Sağlam Bir Temel Atıyoruz


Uzmanlaşmayı tercih ettikleri spor branşlarında sağlam temeller atarak sportif eğitim sürecini devam ettirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezi’nde kış sezonunda gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili ise "Yaz spor okullarımızda 11 binin üzerinde sporcumuza eğitim verdik. Branşa özgü teknik ve taktik eğitimleri, teorik eğitimlerle zenginleştirdik. Spor alanında yaptığımız tüm çalışmaları çocuklarımız ve gençlerimiz severek katılsınlar diye kültürel ve sosyal etkinliklerle zenginleştirdik. Uzmanlaşmayı tercih ettiğimiz branşlarda sağlam temeller atıyor ve eğitim sürecini bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren bir planlamayla sürdürüyoruz. Basketbol, futbol, satranç ve su sporları branşlarında ihtisaslaşmayı tercih ettik. Her branşta faaliyet göstermek yerine belirli branşlarda ihtisaslaşmak başarıyı beraberinde getirdi. İbrahimli Spor Merkezi’ni hizmete açtığımız ilk günden bu zamana kadar 4 yaşından başlayarak yetişkin bireylerde ilerleyen yaş gruplarına kadar on binlerce kişiyi yaşam boyu spor faaliyetleriyle buluşturduk. Spor alanında süreklilik çok önemli. Spor alanında 4 mevsim faaliyet esası ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İbrahimli Spor Merkezi’miz dışında ilçemizin farklı noktalarında yer alan spor merkezlerimizde, stadyumlarda, gençlik kampımızda ve yüzme havuzlarımızda faaliyetler devam edecek. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza ‘sağlıklı bir yaşam için spor yapın’ çağrımızı yeniliyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:34
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Torbalı’da muhteşem gece
    1. Torbalı’da muhteşem gece
    2. Bu yöntemle soğan doğrarken..
    3. Kent tarımda 2019 sonbaharsezonu..
    4. 12 Dev Adam kupaya veda etti
    5. 'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu..
    6. TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri,..
    9. Rusya duyurdu! SU-57 için ilk..
    10. EFEST, eğitime de destek olacak
    11. Yeni Zelanda'da kızamık vakası bini..
    12. Başarılı sporcular ödüllendirildi
    13. 80 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde..
    14. Elvan’dan Mezitli’ye hastane müjdesi
    15. Şehir Hastanesinde 100’üncü açık kalp..
    16. Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
    17. Bacası tutuşan fabrikada yangın devam..
    18. Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor
    19. Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’..
    20. Babacan'ın yakın çevresi Akit'e..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'