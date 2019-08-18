İbrahim Yücebaş ’Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne hazırlıklarını KKTC’de sürdürüyor

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne KKTC’den katılan İbrahim Yücebaş, İstanbul’da düzenlenecek ’En İyi Drift Pilotu’nun seçileceği yarışma için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 2019 yılının ’En İyi Drift Pilotu’nun seçileceği Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne sayılı günler kaldı. Kuveyt’tebaşlayan Ürdün’de devam eden Türkiye elemelerinde seçilen İbrahim Yücebaş, 1 Eylül’de İstanbul’da yapılacak En İyi Drift Pilotu yarışlarına hazırlıklarını KKTC’de sürdürüyor. Kıbrıslı Türk İbrahim Yücebaş, drift sporuna ilgi duyan öğrencilere eğitim verirken bir yandan da İstanbul’da yapılacak yarışlara hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 yıldır drift sporuyla ilgilendiğini belirten Yücebaş, “Bu sene Türkiye’de yapılacak dünya finaline hazırlanıyorum. Geçen sene Lübnan’da yapılan dünya finaline katılmıştım. Aracım arıza yaptığı için yarışı 6’ncı bitirmiştim. Bu yıl yarış kendi ülkemizde Türkiye’de olacak. KKTC’nin tanınması açısından ve Türkiye’yi temsilen orda bulunacağız. İyi bir şekilde hazırlandık. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp orada birinciliği almayı planlıyoruz” dedi.

Yaklaşık 30 kişi içerisinden elemeyle dünya finaline katıldıklarını söyleyen Yücebaş, Türkiye’den toplamda 3 kişinin yarışa katıldığını belirtti.

"Drift yapacak olan arkadaşlarımıza tavsiyem, güvenli ortamlarda güvenli araçlarla drift yapmaları. Buradaki en önemli amacımız, genç nesle bu sporu en iyi şekilde öğretmektir” diyen Yücebaş, eğitim verdiği Utku ile Türkiye’de tanıştıklarını söyledi.

KKTC’de drift eğitimi alan Utku Han Biricik, “İbrahim abi ile Türkiye’de tanıştık. Yetenekli olduğumu görünce beni Kıbrıs’a davet etti. Kıbrıs’ta eğitim alıyorum. İnşallah yaşım 18’e geldiğinde şampiyonluklarla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finali’ne 17 farklı ülkeden katılan alanında başarılı Drift pilotları, birincilik mücadelesi için yarışacak. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, 1 Eylül’de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile saat 13.00’te Maltepe Şehir Parkı’ndagerçekleştirilecek.