İbrahim Yınal kimdir? İbrahim Yınal kimin oğlu?
İbrahim Yınal’ı kim oynuyor? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini izleyenler İbrahim Yınal’ın kim olduğunu, kimin oğlu olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Yınal karakterini kim oynuyor?
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini izleyenler, İbrahim Yınal’ın tarihte kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Yınal’ı kim oynuyor?
İbrahim Yınal kimdir? İbrahim Yınal kimin oğlu?
İbrahim Yınal; Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır. Dizede İbrahim Yınal karakterini Uygar Özçelik oynuyor.
Uygar Özçelik kimdir?
Uygar Özçelik 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Özçelik, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. Özçelik; Kaybolan Yıllar, Küçük Kadınlar, Genco, İstanbullu Gelin, Arıza gibi dizilerde rol aldı.