İbrahim Üzülmez: “Zor bir maç oldu”

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Denizlispor galibiyeti ardından, “İkinci golü bulabilsek bizim adımıza biraz daha rahatlayabileceğimiz müsabaka olabilirdi. Bundan sonraki haftalarda daha da çok çalışarak, Eyüpspor’u hedeflerine ulaştırmak istiyoruz” dedi.

1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, deplasmanda A. Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başladıklarını ilk yarıda pozisyonları iyi değerlendirdiklerini söyleyen Üzülmez, ikinci yarıda oyuncularla kurduğu iletişim sayesinde doğru işler yaptıklarını vurguladı. Lig yarışında zirvede yola devam etmek istediklerini belirten Üzülmez, “Zor bir maç oldu bizim için. Çünkü hakikaten Denizlispor’un da şiddetle puanlara ihtiyacı var. Bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Lig yarışı içerisinde zirvede yolumuza devam etmek için ikinci yarının ilk maçları zor oluyor. Bugün de karşımıza diri bir takım vardı. Mücadele eden bir takım vardı. Oyuna iyi motive olmuş bir Denizlispor takımına karşı hakikaten oyuncularım özellikle ikinci yarıda göstermiş oldukları mücadele bizleri mutlu etti. İlk yarıda çok fazla pozisyonun olmadığı bir müsabaka oldu. Halil’in geçiş oyununda bulduğumuz golün dışında çok da fazla pozisyon yoktu. İkinci yarı oyuncularımızı uyarmamızla beraber hakikaten doğru işler yaptık. Pozisyonlarımız ve kaçırdığımız noktalar var. Belki ikinci golü bulabilsek bizim adımıza biraz daha rahatlayabileceğimiz müsabaka olabilirdi. Ama kaçırdığımız zaman koruma içgüdüsüyle oyuncularım ikinci yarının sonuna doğru skoru korumak için zaman zaman defansif anlamda kaldığımız pozisyonlar oldu. Denizlispor deplasmanında bu kadar pozisyonlara gireceksiniz ama bunların birini değerlendiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.



“Ben hep diyorum yetenek maç kazandırır”

Ligin her takıma önemli bir katkısı olduğunu ve yeteneğin ön plana çıktığı bir ligden bahseden Üzülmez, “Uzun bir lig maratonu. Ligde mücadele etmemiz gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Bu lig hakikaten mücadele gücünün ön plana çıktığı, her takımı zorlayabileceği bir lig dolayısıyla biz çalışacağız. Mücadele edeceğiz, kağıt üstünde doğru ve iyi bir takımız yetenekli oyuncularımız var. Ama ben hep diyorum yetenek maç kazandırır, biz iyi çalışırsak, takım olursak birlik olurda takım olursak aynı dili konuşursak o zaman bizler hedefe ulaşırız. İlk yarı aynı dili konuştuk, lider bitirdik. İkinci yarıda da bundan sonraki haftalarda daha da çok çalışarak, arttırarak Eyüpspor'u hedeflerine ulaştırmak istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum Denizlispor’a da başarırlar diliyorum” açıklamasında bulundu.