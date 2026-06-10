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#1
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Listeye bu yıl 13 yeni marka dahil oldu. Alfa Solar, ATP, Baykar, Besler, Çelebi Havacılık, Datagate, e-Bebek, Karaca, Karel, Koçtaş, Ray Sigorta, Trabzonspor ve Yudum listeye girdi. 125 markanın toplam değeri 19,6 milyar dolara ulaştı

#2
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu sene 20'nci yıllarını kutladıklarını belirten İlgüner, 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 17 milyar dolardan 19,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

#3
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

İşte Türkiye'nin en büyük markaları:

#4
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Alfa Solar Sektör: Yenilenebilir Enerji

#5
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

ATP Sektör: Teknoloji / Yazılım

#6
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Baykar Sektör: Savunma Sanayi

#7
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Besler Sektör: Gıda

#8
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Çelebi Havacılık Sektör: Lojistik / Havacılık

#9
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Datagate Sektör: Bilişim / Teknoloji

#10
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

e-Bebek Sektör: Perakende / E-ticaret

#11
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Karaca Sektör: Züccaciye / Ev Tekstili

#12
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Karel Sektör: Telekomünikasyon / Elektronik

#13
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Koçtaş Sektör: Yapı Marketi / Perakende

#14
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Ray Sigorta Sektör: Finans / Sigorta

#15
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

EN DEĞERLİ İLK 5 MARKA

#16
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Ziraat Bankası Sektör: Banka Marka Değeri: 958 milyon dolar

#17
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Ford Otosan Sektör: Otomotiv Marka Değeri: 1 milyar 37 milyon dolar

#18
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

İş Bankası Sektör: Banka Marka Değeri: 1 milyar 243 milyon dolar

#19
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Arçelik Sektör: Dayanıklı Tüketim Marka Değeri: 1 milyar 1989 milyon dolar

#20
Foto - Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!

Türk Hava Yolları Sektör: Hava Yolu Marka Değeri: 2 milyar 884 milyon dolar/ kaynak: haber7

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