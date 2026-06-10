Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı! 2,8 milyar dolarla zirvede!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı. İşte Türkiye'nin en değerli ve güçlü markaları...
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı. İşte Türkiye'nin en değerli ve güçlü markaları...
Listeye bu yıl 13 yeni marka dahil oldu. Alfa Solar, ATP, Baykar, Besler, Çelebi Havacılık, Datagate, e-Bebek, Karaca, Karel, Koçtaş, Ray Sigorta, Trabzonspor ve Yudum listeye girdi. 125 markanın toplam değeri 19,6 milyar dolara ulaştı
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu sene 20'nci yıllarını kutladıklarını belirten İlgüner, 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 17 milyar dolardan 19,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
İşte Türkiye'nin en büyük markaları:
Alfa Solar Sektör: Yenilenebilir Enerji
ATP Sektör: Teknoloji / Yazılım
Baykar Sektör: Savunma Sanayi
Besler Sektör: Gıda
Çelebi Havacılık Sektör: Lojistik / Havacılık
Datagate Sektör: Bilişim / Teknoloji
e-Bebek Sektör: Perakende / E-ticaret
Karaca Sektör: Züccaciye / Ev Tekstili
Karel Sektör: Telekomünikasyon / Elektronik
Koçtaş Sektör: Yapı Marketi / Perakende
Ray Sigorta Sektör: Finans / Sigorta
EN DEĞERLİ İLK 5 MARKA
Ziraat Bankası Sektör: Banka Marka Değeri: 958 milyon dolar
Ford Otosan Sektör: Otomotiv Marka Değeri: 1 milyar 37 milyon dolar
İş Bankası Sektör: Banka Marka Değeri: 1 milyar 243 milyon dolar
Arçelik Sektör: Dayanıklı Tüketim Marka Değeri: 1 milyar 1989 milyon dolar
Türk Hava Yolları Sektör: Hava Yolu Marka Değeri: 2 milyar 884 milyon dolar/ kaynak: haber7
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