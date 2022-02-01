İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım hamlesi
Sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni bir yatırıma imza attı. Balıkesir'de AVM inşaatına başlayacak olan Tatlıses, bu sayede 700 kişiyi iş hayatına kazandıracaklarını ifade etti.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni bir yatırım dönemine girdi. Balıkesir Belediyesi'nin açmış olduğu AVM ihalesini kazanan ünlü sanatçı, imza atmak için geçtiğimiz gün Burhaniye'ye geldi.
Tatlıses, projenin 2 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Tatlıses, "Bu proje beni çok heyecanlandırdı. 700'e yakın kişi iş sahibi olacak. Bu mükemmel bir şey. Büyük kentlerde yaşanmaz oldu. Burhaniye yaşanacak bir şehir. Buraya böyle bir proje kazandırmak çok değerli" açıklamasını yaptı.