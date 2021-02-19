İbrahim Tatlıses'ten imaj değişikliği! 100 bin TL harcadı

İbo Show programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, imaj değişikliğine gitti. Programın fragmanında Tatlıses'in yeni hali ilk kez görüldü.

100 bin TL harcadı

Fragmanda en dikkat çeken ayrıntı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı oldu. Saç botoksu ve peruk kullanmadan imajını yenileyen Tatlıses'in daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı öğrenildi. Zayıflama programı ve yaşayacağı değişim için Tatlıses'in 100 bin lira harcama yaptığı ortaya çıktı.