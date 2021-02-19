  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek

Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!

Meteoroloji, 33 kenti sarı kodla uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!

19.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar

Dörtlü çete koroya başladı

Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silahlı çatışma
Medya İbrahim Tatlıses'ten imaj değişikliği! 100 bin TL harcadı
Medya

İbrahim Tatlıses'ten imaj değişikliği! 100 bin TL harcadı

İbo Show programıyla ekranlara gelen İbrahim Tatlıses imaj değişikliğine gitti. Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:22:00 -
İbrahim Tatlıses'ten imaj değişikliği! 100 bin TL harcadı

İbo Show programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, imaj değişikliğine gitti. Programın fragmanında Tatlıses'in yeni hali ilk kez görüldü.

100 bin TL harcadı

Fragmanda en dikkat çeken ayrıntı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı oldu. Saç botoksu ve peruk kullanmadan imajını yenileyen Tatlıses'in daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı öğrenildi. Zayıflama programı ve yaşayacağı değişim için Tatlıses'in 100 bin lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Erdoğan Biden'ı azarladı'
Medya

'Erdoğan Biden'ı azarladı'

ABD'li Washington Post gazetesi, Gara'da 13 şehit verilmesinin ardından ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?
Gündem

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atadığı için rektör bahanesiyle ortalığı savaş alanına çeviren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki klik, kendinden olmayan aka..
Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi
Gündem

Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kendisini ağır beddua ve hakaretlerle hedef gösterenlere dua ile cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay