İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kendisini köpek ilan etti: Bana köpek diyebilirsiniz

İbrahim Tatlıses ve Işıl Çatak'ın kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses, sahipsiz köpeklerin toplatılması ile alakalı yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Sosyal medyada açıklaması yoğun eleştiri alan Tatlıses, ''Ben bu saatten sonra kendimi insan olarak kabul etmiyorum. Ben insan değilim... Ben insanlığı kabul etmiyorum. İnsanlık kötü bir şey. Hayvan olmayı kabul ediyorum. Hayvan olmakla gurur duymak istiyorum çünkü insanlığım ile gurur duyamıyorum. Bana bugünden itibaren herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey... Onur duyarım. Gurur duyarım. Bu kadar şerefli ve haysiyetli varlık olmaktan gurur duyarım ama insan olmaktan gurur duymuyorum.'' açıklamasında bulundu.