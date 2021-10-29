İbrahim Tatlıses tepki çekti Asistan ilanı olay oldu!

İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrıldığı ve kendisinden 39 yaş küçük Ece adında bir kadınla gayrimeşru ilişki yaşaması tepki çekmişti.

Tepkiler gelince sildi!

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı. İbrahim Tatlıses paylaşımına, "Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benimn sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum” yazdı. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine, kısa bir süre sonra tweet’i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.

İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweet’inde, “biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, bende iptal ettim” yazdı.