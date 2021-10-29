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Gündem İbrahim Tatlıses tepki çekti Asistan ilanı olay oldu!
Gündem

İbrahim Tatlıses tepki çekti Asistan ilanı olay oldu!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından Genel Müdür’ü Şule Hanım’a asistanlık yapacak birini aradıklarını duyurdu. Telefon numarası da ekleyen İbrahim Tatlıses, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 08:19:00 -
İbrahim Tatlıses tepki çekti Asistan ilanı olay oldu!

İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrıldığı ve kendisinden 39 yaş küçük Ece adında bir kadınla gayrimeşru ilişki yaşaması tepki çekmişti.

Tepkiler gelince sildi!

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı. İbrahim Tatlıses paylaşımına, "Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benimn sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum” yazdı. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine, kısa bir süre sonra tweet’i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.

İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweet’inde, “biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, bende iptal ettim” yazdı.

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