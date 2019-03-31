İbrahim Tatlıses oyunu kullandı! "Bu saatten sonra..." İzmir'de sandık başına giderek oyunu kullanan İbrahim Tatlıses, "Bu saatten sonra bir yere gidecek halim yok. Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum." dedi.

İbrahim Tatlıses, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir'de kullandı. Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi'ne gelen Tatlıses, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Tatlıses, lisenin ek binasındaki 1118 numaralı sandıkta oy verdi. “İzmir’de yaşıyorum” Okuldan ayrılırken fotoğraf çektiren Tatlıses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir İzmir'de yaşadığını hatırlattı. İzmir'i çok sevdiğini belirten Tatlıses, "Bu saatten sonra bir yere gidecek halim yok. Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.