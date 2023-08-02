İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Servetini tek tek sayarak herkesi şoke etti!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlarken, ne kadar serveti tek tek sayarak herkesi şoke etti. İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yıllardır pek çok farklı konuyla gündemden düşmeyen bir isim.

Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, servetine yönelik çıkan iddiaları yalanladı.

Tatlıses, servetini yazılı olarak açıkladı.

İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...

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TGRT'nin aktardığına göre İbrahim Tatlıses'in mal varlığı şöyle:

"Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV."