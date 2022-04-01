İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu

İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i sözleriyle yerden yere vurdu.

"Millete çamur satıyorlar"

Takvim'de yer alan habere göre, Tatlıses, CZN Burak ve Nusret için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde." dedi.