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Medya İbrahim Tatlıses Beren Gökyıldız açıklamasıyla tepki çekmişti! En sonunda isyan etti
Medya

İbrahim Tatlıses Beren Gökyıldız açıklamasıyla tepki çekmişti! En sonunda isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-07-14 08:40:00 -
İbrahim Tatlıses Beren Gökyıldız açıklamasıyla tepki çekmişti! En sonunda isyan etti

Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız şimdilerde 13 yaşında ve "Yeşil Vadi'nin Kızı" ile seyirci karşısına çıkıyor. Oyuncu son olarak İbrahim Tatlıses'in sözleriyle gündeme gelmişti. Tatlıses gelen tepkiler üzerine isyan etti.

"Kocamın Ailesi" dizisiyle 4 yaşında setlere adım atan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız "Yeşil Vadi'nin Kızı" ile seyirci karşısına çıkıyor.

13 yaşında olan Gökyıldız'a İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan bir uyarı geldi. Oyuncuya "5-6 kilo vermen gerek…" diyerek eleştirilerde bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sunucu Serap Baköz'den de Tatlıses'e ağır sözler gelmişti. Ünlü türkücü ise en sonunda isyan etti.

İbrahim Tatlıses açıklamasında "Allah aşkına bu yazıda ne var, aramak istersen çok şey var. Ben içimden geçen güzellikleri yazdım sizler de içinizden geçen çirkinlikleri yazdınız bu kadar basitsiniz" dedi.

İBRAHİM TATLISES NE DEDİ?

Tatlıses genç oyuncu için "Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!" demişti.
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