  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İbrahim Tatlıses, aldığı o haberle resmen yıkıldı
Gündem

İbrahim Tatlıses, aldığı o haberle resmen yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde kaza yapan ve ölümden dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 13:33:00 -
İbrahim Tatlıses, aldığı o haberle resmen yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde kaza yapan ve ölümden dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi. Usta sanatçı kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası sevenlerini korkutan usta sanatçı İbrahim Tatlıses aldığı acı haberle sarsıldı. Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı’nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Amcasının oğlunun bir karesini Instagram hesabından paylaşan Tatlıses, fotoğrafa şu notu düştü:

“Sevgili amcam oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil’im, mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil’im!”

Hollanda’da yaşamını yitiren merhum Halil Tatlı’nın naaşı, 3 Ekim 2022 Pazartesi öğle namazına müteakiben Ahmet Yesevi Cujik Camii’nde kılınacak cenaze namazının arından memleketi Şanlıurfa’ya getirilerek toprağa verilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Urfali

Allah ramet eylesin. Ama artik sende bundan bir hesap çıkar. o zikkimi birak biraz ahiretine çalış . Kendine gel abuk subuk konusma
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23