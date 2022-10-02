İbrahim Tatlıses, aldığı o haberle resmen yıkıldı
Geçtiğimiz günlerde kaza yapan ve ölümden dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde kaza yapan ve ölümden dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi. Usta sanatçı kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası sevenlerini korkutan usta sanatçı İbrahim Tatlıses aldığı acı haberle sarsıldı. Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı’nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Amcasının oğlunun bir karesini Instagram hesabından paylaşan Tatlıses, fotoğrafa şu notu düştü:
“Sevgili amcam oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil’im, mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil’im!”
Hollanda’da yaşamını yitiren merhum Halil Tatlı’nın naaşı, 3 Ekim 2022 Pazartesi öğle namazına müteakiben Ahmet Yesevi Cujik Camii’nde kılınacak cenaze namazının arından memleketi Şanlıurfa’ya getirilerek toprağa verilecek.