İbrahim Tatlıses, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacak mı?

AK Parti'ye 4 kez milletvekili aday adaylığı için başvuran ancak hiçbirinde kabul görmeyen İbrahim Tatlıses'in, 14 Mayıs seçimler öncesinde ne yapacağı merakla bekleniyor.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımda.

Siyasi partiler, milletvekili aday adaylığı için başvuruları almaya başladı.

AK Parti'de aday adaylığı için yoğun bir talep var.

Elde edinilen bilgilere göre; başvurular kısa süre içerisinde 3 bini aştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoğunluk nedeniyle AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci 22 Mart Çarşamba saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Yeni dönemde AK Parti'ye sürpriz isimlerin başvuru yapması bekleniyor.

Süreç devam ederken akıllara İbrahim Tatlıses geldi.

4 kez aday oldu kabul görmedi

Daha önce 4 kez AK Parti'ye aday adaylığı için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses kabul görmemişti.

Seçimler öncesinde İbrahim Tatlıses'in, 5. kez aday adaylığı başvuru yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Ensonhaber'in ulaşmaya çalıştığı Tatlıses, aramalara cevap vermedi.

"Ölene kadar yanındayım"

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da düzenlediği törende sahneye çıkarak partililer için şarkı seslendirmişti.

Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kim ne derse desin umurumda değil. Erdoğan beni nereye çağırırsa giderim. Ölene kadar da yanındayım." demişti.

AK Parti'de aday adaylığı şartları

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla; AK Parti'den milletvekili olmak isteyen isimlerin depremzedeler için AFAD'a 20 bin lira bağış yapması gerekiyor.