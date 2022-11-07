İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifi: Soğan kürü nasıl hazırlanır? Gece yatmadan önce soğan suyu içmek ve soğan kürü faydaları

Yemeklerin içerisinde sık sık kullanılan soğanın birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Kokusunu pek sevmesek de soğanın mucizevi faydaları, ilaçlara taş çıkartan cinsten. Soğan, toksinleri arındırmasından zayıflamaya, cilt sağlığından depresyona her derde deva olarak biliniyor. Fakat soğanın faydalarından yararlanabilmek için, doğru kullanmak gerekiyor.

Peki, soğan kürü nasıl hazırlanır? Soğan kürü neye iyi gelir? Soğan kürünün faydaları nelerdir? Zayıflamak için soğan kürü kullanılır mı? Soğan kürü polikistik over'a iyi gelir mi? Soğan kürü hakkında merak edilen tüm soruları yazımızda derledik. İşte, soğan kürünün faydaları, kullanım şekli ve evde soğan kürü yapımı:

Soğan Kürünün Faydaları Nelerdir?

-Cilt yüzeyinde oluşan akne ve iltihaplı sivilcelere karşı etkilidir.

-Kıl dönmesi tedavisinde etkilidir.

-Dolaşım sistemini düzenler ve bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

En çok merak edilen sorulardan biri de soğan kürü hamile kalmaya yardımcı olur mu? Uygun bir şekilde tüketildiğinde soğan kürü, hamile kalmak isteyenlere fayda sağlar.

-İçeriğinde sulfosid bulunur. Bu da antibiyotik özellikleri olduğunu gösterir.

-Prostatta oluşan ihtihapların azalmasını sağlar. Bu sayede prostat nedeniyle ortaya çıkan ağrılar da azalır.

-Balgam söktürücü özelliğindedir. Özellikle grip, nezle ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerin tedavisinde tavsiye edilir.

-Stres ve uykusuzluk gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir, sakinleştirici özelliği vardır.

-Vücuttaki yağlanmaları azalttığı için, zayıflamaya yardımcı olur.

-Sinüzit tedavisinde önerilen besinlerden biridir.

*Soğan kürü kadınlarda sık sık görülen rahatsızlıkları giderme konusunda oldukça etkilidir.

*Kadınlarda görülen miyom ve çikolata kisti (endometriosis) oluşmasına karşı tedavi edici özelliklere sahiptir.

*Soğan kürü polikistik over'a iyi gelir mi? diye merak edenler için cevabımız evet. Soğan kürü düzenli kullanıldığında, polikistik over sendromunun tedavisinde oldukça faydalıdır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sağlık için birçok kürü var. Ancak hemen hemen her seferinde tüketilmesi konusunda ısrar ettiği en faydalı kürü, tüm vücudu temizler. İbrahim Saraçoğlu'nun bu kürü bağırsaklar ve midenin işlevsel fonksiyonunu artırarak besin atıklarını vücuttan atar.

Eski çağlardan beri kullanılan bu kür hakkında İbrahim Saraçoğlu uyarılarda da bulundu. Bir hafta boyunca düzenli yapılması gereken bu kür sonrası 5 gün tüketilmemeli.

PEKİ İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN TÜM VÜCUDU TEMİZLEYEN MEŞHUR KÜRÜ NEDİR?

Herkesin bildiği soğan kürü İbrahim Saraçoğlu'nun en meşhur kürüdür. Soğuk havalarla beraber yeniden gündeme gelen bu kür, tam bir hastalık savardır. Akşam'da yer alan habere göre; Yüksek oranda antibiyotik barındıran bu düzenli tüketilmesi tavsiye edilir. Saraçoğlu, kürü özellikle sindirim sorunu yaşayanlar ve ödem, iltihap, kist hastalıkları için tavsiye ediyor. Güçlü bir mikrop sökücü özelliği olan soğan kürü vücutta biriken kimyasal bütün pislikleri söküp atar. Vücudun kendini yenilemesini sağlar. Bu yüzden aç karnına tüketilmesi tavsiye edilir. Bilim insanları tarafından da yapılan araştırmalarda soğan suyunun migren atalarından katarak gibi göz rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa fayda sağladığı ortaya çıkarılmıştır.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Bir adet kuru soğan

Bir çay kaşığı nane

İki su bardağı su

SOĞAN KÜRÜ TARİFİ NASIL YAPILIR?

İki bardak suyu nane ile beraber kaynatın. Daha sonra içine soğanı parçalayarak atın. Nane hem güçlü bir iltihap söktürücüdür hem de soğanın kokusunu önler. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın. Ilık olması için bekleyin. Akabinde tüketin.

Soğan kürü faydaları say say bitmiyor..

Soğan kürü düzenli kullanıldığında, polikistik over sendromunun tedavisinde oldukça faydalıdır. Bununla birlikte vajinal akıntıları giderir. Menopoz döneminde düzenli bir şekilde kullanılırsa, menopoz şikayetlerinde azalmalar görülür. Cilt yüzeyinde oluşan akne ve iltihaplı sivilcelere karşı etkilidir.

Gece yatmadan önce soğan suyu içmek

Hazırladığınız soğan kürünü ılık bir şekilde sabahları aç karnına bir bardak tüketebilirsiniz. Akşamları da uyumadan önce 1 bardak daha için. Bu şekilde sabah akşam, günde toplam 2 bardak içmek üzere 15 gün boyunca kürü uygulayabilirsiniz.

NOT: Kronik hastalığı olanlar uzmanlarına danışmalı