İbrahim Saraçoğlu'ndan Basura (Hemoroid) sorununa kesin çözüm!

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (basur) rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen gerilerek o kadar genişler ki, damarlar daha da şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum halk arasında basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

Hemoroid (basur) neden olur?

Eğer aile bireylerinde geçmişte hemoroid (basur) görüldüyse, hemoroid (basur)olma olasılığı artar. Bunun yanı sıra alt rektum bölgesinde fazla basınç kan akışını etkileyerek oradaki damarları şişirebilir.

Bu durum tuvalet yaparken, ağır bir cismi kaldırmaya ya da itmeye çalışırken zorlanınca, obezite nedeniyle vücudun ekstra ağırlık taşımasında, gebelik esnasında büyüyen fetüs uterus damarlarına bastırması durumunda, sürekli düşük lifli bir diyet takip ediliyorsa, egzersizden uzak bir hayat yaşanıyorsa, ya da makat aracılığıyla cinsel ilişkiye girildiğinde ortaya çıkabilir. Çok uzun süreler boyunca pozisyon değiştirmeden ayakta duran ya da oturan kişiler de risk altındadır. Yine uzun süre boyunca geçmeyen ishal ya da kabızlık hemoroid (basur) risk faktörlerini arttırmaktadır. Öksürme, hapşırma ya da kusma var olan hemoroid (Basur) durumunu kötüleştirebilir.

Hemoroid (Basur) Belirtileri

1. derece hemoroidde en önemli şikayet görülen kanamadır. Hemoroidler teşhis için gerçekleştirilen rektoskopi sırasında belirlenir.

2. derece hemoroidlerde kanamanın yanı sıra kaşıntı şikayeti mevcuttur. Bunlar anal muayene esnasında ve ıkınma esnasında belirlenir.

3. derece hemoroidlerde ise kanama ve kaşıntının yanı sıra makatta akıntı veya ıslaklık hissi şikayeti mevcuttur. Anal muayene esnasında makatın dışına çıkmış hemoroid pakeleri ile belirlenir. Bunlar muayene esnasında içeriye gönderilebilir.

4. derece hemoroidlerde ise akıntı, kanama, ve kaşıntının yanı sıra ağrı şikayeti mevcuttur. Bu derecede muayene ile içeri gönderilemeyen şişlikler saptanır.

Hemoroid kaynaklı olmasa bile rektal kanama görülen her durumda doktora başvurulmalıdır. Rektal kanama aynı zamanda Crohn hastalığı, divertikülit, kolit, kolon polipleri, veya kolorektal kanserin bir belirtisidir.

Anal çatlaklar da ağrıya veya kanamaya neden olabilir. En doğru teşhis ve tedavi için mutlaka bir sağlık uzmanına başvurmak gereklidir.

İbrahim Saraçoğlu'ndan Basura (Hemoroid) sorununa kesin çözüm!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, basur şikayeti olanlar için doğal ürünlerle tedavi seçeneklerini anlattı, makatta çatlak vb. sorunlar nedeniyle acı çekenler için 7'den 70'e herkesin uygulayabileceği basit kürlerin tariflerini verdi

Hemoroit, insanların en sık karşılaştığı sağlık şikayetlerinin başında geliyor. Beslenme kültürümüzün değişmesinin bunda büyük rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim saraçoğlu yapay baharatların, yapay acıların hemoroit problemini tetiklediğini belirtiyor. Prof. Dr. Saraçoğlu, normalde acının hemoroit yapmadığını, ancak hemoroite yatkınlığınız varsa yapay baharatların, yapay acıların bu hastalığı tetiklediğini ifade ediyor. Ayrıca çok fazla oturarak çalışmak, katı beslenme, hareketsiz yaşam da basur şikayetinin artmasına neden olabiliyor.

"Acıdan yanınca su içmek yerine 1 çay kaşığı zeytinyağı tüketin"

Eğer sık sık basur şikayetiniz varsa, sık sık dereotu tüketin. Öğünlerden önce birkaç dal dereotu tüketmek, acının tetikleyeceği hemoroitin önüne geçiyor. Ayrıca acı yedikten sonra yanıyorsanız su içmek acının geçmesini sağlamıyor.

Bunun yerine bir çay kaşığı zeytinyağı, acıyı tamamen geçirmeye yarıyor. Çünkü yağ, ağızdaki acı reseptörlerinin temizlenmesini sağlıyor. Ancak su, bu reseptörlerdeki acı etkisini eritmeye yardımcı olamıyor.

Ayrıca acı yemeden önce 1 çay kaşığı zeytinyağı tüketmek de tüm sindirim sistemindeki epidel hücrelerini yağ ile kapatmaya, bu sayede çok etkili olmamasına yardımcı oluyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ayrıca işi gereği çok fazla oturarak çalışan veya çok acı seven kişilerin, "yıllardır hemoroit şikayetim var" diyenler için önerdiği çobançantası bitkisi sayesinde pek çok basur şikayeti olan insanın rahatladığını belirtiyor. Çobançantası normalde doğada rahatça bulunabilecek, bahçenize kendinizin de ekebileceği bir bitki.

Günde 1 kere (aç karnına) - 30 günlük kür

Çobançantası bitkisini 1 bardak suda 7-8 dakika kaynatın.

Ilınınca süzüp suyunu için.

Bu kürü 30 gün boyunca aç karnına her gün yapın.

30 günün sonunda kürü sonlandırın.