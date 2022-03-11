İbrahim Saraçoğlu kürü: Geçmeyen ayak kokusu için bitkisel, doğal çözümler

Birçok insanın muzdarip olduğu dertlerden biri ayak kokusudur. Ayak kokusundan şikayetçi olan ve ayak kokusundan kurtulmak isteyenler için, ayak kokusunu giderecek çeşitli yöntemleri yazımızda bulabileceksiniz.

Bakterilerin yanı sıra mantar enfeksiyonu da ayakta ağır bir kokunun oluşmasına neden olur. Kullanılan bazı ilaçlar, ergenlik veya hamilelik dönemindeki hormonal değişiklikler; obezite, stres ve hipertroidi gibi metabolik hastalıklar da vücudun daha fazla ter üretmesine yol açarak ayak kokusunu tetikler.

Ayak kokusu neden olur?

Ayak kokusu için çözüm arayanlar, sosyal ortamlarında özgüven eksikliği yaşarlar. Her an kötü kokunun duyulacağı endişesi, onları psikolojik olarak yıpratır. Genellikle erkeklerde sık rastlanır. Genel nedenleri arasında; ayakkabı, naylon çorap, aşırı ayak terlemesi ve tırnak mantarı vardır. Ancak bazı sağlık sorunları da ayak kokusuna neden olabilir. Ayak kokusu kimilerinde geçici kimilerinde ise kronikleşmiştir.

Ayak kokusu nedenleri

Mantar enfeksiyonu

Hormonal değişiklikler, stres ve şişmanlık

Troid hastalığı ve genetik nedenler

Ayak terlemesi (Hiperhidroz)

İlaçların yan etkileri

Naylon çoraplar ve ayakkabı

Şeker hastalığı

Hipo bezi hastalığı

Sinir sistemi rahatsızlığı

Yetersiz ayak bakımı

Geçmeyen ayak kokusu için bitkisel ve doğal çözümler

Ayak kokusuna bitkisel çözüm İbrahim Saraçoğlu kürü

İbrahim Saraçoğlu’ndan, yüz güldüren harika bir kür daha sizlerle. Ayak kokusuna bitkisel çözüm olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 8 bardak suya,2 yemek kaşığı kurutulmuş ceviz atı,8 dakika kaynatın. Bir kovaya aldığınız suyun ılımasını bekleyin. Yaklaşık 30 dakika ayaklarınızı bekletin. Kurulama işlemini atlamayın. Bu kür taze hazırlanır. 1 hafta boyunca günde 1 defa uygulayın. Sonra 1 ayda haftada 3 defa uygulayın. Bu kürü 6 ayda bir deneyenler, ayak kokusu sorunundan kurtulduklarını söylemişlerdir.

Ayak kokusu önlemek için öneriler

Hava almayan ve terleyen ayaklar kokar. Bu yöntemleri deneyin!

Ayak bakımınızı ihmal etmeyin: Antibakteriyel ve mantar önleyici jel ya da sabunlar kullanın. Ayaklarınızı her gün yıkayın. Yıkadıktan sonra mutlaka kurulayın. Islak dokular ayak mantarına zemin oluşturur.

Naylon çoraplar giymeyin: Teri emebilen ve pamuklu çorapları tercih edin. Gün içinde çorap değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Ayaklarınızı kontrol edin: Özellikle banyo sırası ayaklarınızı kontrol edin. Soyulma, kabarcık ve pullanma gözlemlerseniz hemen dermatologa gidin.

Antibakteriyel sprey kullanın: Ayakkabınızı bir süre havalandırdıktan sonra ön ve iç yüzüne sprey sıkıp, koku giderici pudra kullanın.

Ayak terlemesi tedavisi olun: Ayak terlemeniz fazla ise, terleme önleyici kremler kullanabilirsiniz. Hiperhidrozis hastaları için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurun. Bu yöntemler; iyontoforez ve klipsli ETS yöntemleridir. Ayrıca ayak kokusuna çözüm olan botoks uygulamasına da başvurulabilinir.

Kötü ayak kokusuna evde doğal çözümler nelerdir?

Ayaklarımızda bulunan bakteriler, ter ve ölü hücreler ile beslenir. Ayak kokusu yapan bu bakterilere ve diğer nedenlere evde doğal çözümler denenebilir. Çözüm olabilmesi için düzenli yapılması gerekir. Vereceğimiz tarifleri aksatmadan belirli süre uygulayın.

1- Lavanta yağı: Ayak kokusuna çözüm olacak lavanta yağı, bakteri öldürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca güzel kokar. Sıcak suyun içine birkaç damla damlatın. 15-20 dakika boyunca ayaklarınızı bekletin. Günde 2 defa uygulanır.

2- Siyah çay: Terlemeyi dengeler ve koku yapan bakterileri önler. İki siyah çay poşetini 3 bardak suyun içinde kaynatın. Kaynadıktan sonra bir miktar soğuk su ilave ederek, suyu ılıklaştırın. 15-20 dakika bekletin. Sorun çözülene kadar her gün uygulayın.

3- Sirke: Bu uygulamayı özellikle elma sirkesi ile deneyin. Sirke, bakterilerin yaşam alanlarında asidik ortam hazırlar. Ortalama 7-8 bardak suya bir fincan sirke ilave edin. 10-15 dakika boyunca ayaklarınızı suda bekletin. Daha sonra sabunla yıkayın ve kurulayın.

4- Karbonat: Kötü kokuya neden olan bakterileri öldürür ve pH seviyesini dengeler. 1 çorba kaşığı karbonatı 1 litre suya karıştırın. Ayaklarınızı 15-20 dakika kadar suda bekletin. Ayak kokusuna çözüm olabilmesi için 2 hafta boyunca uygulamayı yapmanız gerekir.

5- Adaçayı: Ayaklarda oluşan teri azaltmak için kullanılır. Tonik asit içerir. İster adaçayı tüketin, ister ayaklarınızı 15 dakika kadar adaçayı eklenmiş suda bekletin. Hatta ayakkabı ve çorabınıza da kurutulmuş adaçayı koyabilirsiniz.

6- Listerine gargara: Kendisi bir bakteri katilidir. Yeterli miktarda ılık suya birkaç damla gargarayı ekleyin. 20 dakika sonra ayaklarınızı kurulayın.

7- Ponza taşı: Her banyodan sonra ponza taşı kullanın. Ölü deriyi alır be bakterilerin yaşam alanlarını zedeler. Ayak kokusu için oldukça etkilidir.

8- Yulaf ezmesi: Suda ıslatılmış taze yulaf ezmesi ile ayaklarınızı ovun. Duruladıktan sonra uygun bir nemlendirici kullanın.

9- Vicks: Vicks ile ayaklarınızı güzelce ovun. Sıcak suyun içinde 10 dakika bekletin. Arkasından bebek pudrası uygulayın. Haftada bir defa yapılması önerilir.

10- Koşer tuz: Koşer tuzu bir kova ılık suya atın. Bir müddet ayaklarınızı bu suda bekletin. Daha sonra kendi kendine kurumasını bekleyin.

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