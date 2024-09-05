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Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti; Bulgur pilavına lezzet katıyor! Canınız her çektiğinde! Öyle bir şey ki
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti; Bulgur pilavına lezzet katıyor! Canınız her çektiğinde! Öyle bir şey ki

Yeniakit Publisher
2024-09-05 21:22:00 - 2024-09-05 23:40:28
İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti; Bulgur pilavına lezzet katıyor! Canınız her çektiğinde! Öyle bir şey ki

Bulgur pilavına lezzet katan baharatı Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı.

Bulgur pilavı Türk sofralarının vazgeçilmezidir. Çok besleyici ve doyurucu olan bul lezzet düşük kalorili olduğu için kilo da yapmıyor.

SARAÇOĞLU’NDAN ŞİFA TAVSİYESİ

Böylece diyet yapanlar da bulgur pilavıyla yakından ilgileniyor. hakimiyet.com’un haberine göre Dr. İbrahim Saraçoğlu biberiyenin önemine vurgu yaptı. Bulgur pilavı pişirirken içerisinde 3-4 dal biberiye otu atmak yemeğin lezzetini artıracaktır. Bunun yanı sıra besin değeri de artacak. Biberiye yüksek besin değeri sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlerken vücuttan da iltihabı atıyor.

TANE TANE BULGUR PİLAVI TARİFİ

Nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarife göre salçasız bulgur pilavı için gereken malzemeler şöyle:

1,5 su bardağı bulgur
3 su bardağı tavuk suyu (et suyu, tavuk suyu yada kaynar su)
50 gram tereyağı
1,5 tatlı kaşığı tuz (azaltılabilir ya da artırılabilir )
Ocağa aldığımız uygun bir tencerenin içinde tereyağını eritip kızdırın.

Yağ eridikten sonra içine bulguru ekleyip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.

Bulgurumuz kavrulduktan sonra suyunu ve tuzunu ekleyip karıştırın.

Pilavınızı, kaynayana kadar orta dereceli ateşte, üzeri göz göz olunca kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Bulgurdan bulgura fark olacağı için pişirme süresi kısalıp çoğalacağı gibi suyunda da farklılık olabilir. Su az gelirse ilave edin.

Pilav piştikten sonra tencereye peçete koyarak 20 dakika dinlenmesini sağlayın.

NOT: ekonomim'e göre: Dilerseniz bulgur pilavının üzerine biraz kavurma da ekleyebilirsiniz. Böylece bu nefis yemeği lezzeti 5 kat artacaktır. Ayrıca çok da besleyici olacaktır.

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