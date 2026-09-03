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Gündem İbrahim öğretmenden acı haber: 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
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İbrahim öğretmenden acı haber: 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

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İbrahim öğretmenden acı haber: 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen İbrahim Çakmak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ağustos’ta 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Mustafa Erdin İlkokulu’nda öğretmen olarak görev yapan İbrahim Çakmak (45), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğretmenin cansız bedeni otopsi işleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

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