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İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda'daki saldırıya dair açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiye saldırılmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2019 Cuma 08:49
İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda'daki saldırıya dair açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik saldırıya ilişkin, dünyanın artık İslamofobik faşist terörizme dur demesi gerektiğini belirtti.

Kalın, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi" diyen Kalın, saldırıyı şiddetle kınadı ve ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kalın, mesajında şunları vurguladı:

"Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 08:49
  1. Yeni Zelanda
  2. İbrahim Kalın
  3. Camiye saldırı

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