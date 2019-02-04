İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor.04 Şubat 2019 Pazartesi 18:17
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Güvenli bölge konusu
-Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması. Bölgeden terör tehdidinin gelmesine müsaade etmeyeceğiz.
-KOBİ'lere desteklerimiz devam edecek. Ocak ayı itibarıyla ticaret hacmimiz yüzde 6,3 arttı.
Seçimlerden sonra IMF'ye gidileceği iddiası
-Bu tip rivayetlere itibar edilmesin, bunlar algı operasyonlarıdır. Türkiye için IMF yılları geride kaldı.
Ayrıntılar geliyor...
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