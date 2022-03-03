İbrahim Kalın’dan ‘Ölçüyü kaçırmayalım’ uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘haddini aşan zıddına döner’ uyarısında bulunarak Rusya Federasyonu'nu şeytanileştirmeden eleştirmek gerektiğini belirtti.
YENİ AKİT ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘haddini aşan zıddına döner’ uyarısında bulunarak Rusya Federasyonu'nu şeytanileştirmeden eleştirmek gerektiğini belirtti.
İbrahim Kalın'ın resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden RF’nin hatalı politikalarını eleştirmek; kimsenin tahrikine gelmeden Ukrayna’nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür.
Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım.
Zira ‘haddini aşan zıddına döner’."