0553 313 94 23

İbrahim Kalın'dan Hindistan çıkarması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Delhi'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale ile görüştü, Hindistan'ın önemli düşünce kuruluşlarından ORF'de konferans verdi.

26 Nisan 2019 Cuma 14:58
İbrahim Kalın'dan Hindistan çıkarması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Hindistan'a gitti. Kalın'ın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Kalın'ın dün başkent Yeni Delhi'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Hindistan arasındaki köklü ilişkilerin tüm boyutları ele alınırken, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılacak adımlar konuşuldu.

Ticaret hacmi 8,7 milyar dolara ulaştı

İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin ekonomik ilişkilere yaptığı katkı vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Hindistan'a yaptığı ziyaretin izleyen iki yıldan daha kısa bir zamanda ikili ticaret hacminin 6,4 milyar dolardan 8,7 milyar dolara ulaştığının altı çizildi. Bu vesileyle halen seçimlerin devam ettiği Hindistan'ın müstakbel başbakanının Türkiye'yi ziyareti konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, bölgesel ve küresel konularda iki ülkenin yakın iş birliğinin önemine değinildi.

FETÖ ile mücadele hassasiyeti hatırlatıldı

Yeni Zelanda ve Sri i Lanka'daki terör saldırılarının da gündeme geldiği görüşmede hiçbir kutsal tanımayan tüm terör unsurlarına karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyeti de Hint muhataplara hatırlatıldı.

İbrahim Kalın ve Ajit Doval, görüşmede iki ülke arasında teknoloji alanında da iş birliği imkanlarını ele aldı. İki muhatap ilişkilerin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için toplumsal ilişkilerin de yoğunlaşması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Başta kültür ve turizm olmak üzere ilişkilerin sivil toplum ve akademi gibi birçok alana yayılması gerektiği vurgulandı.

Kalın'dan ORF'de konferans

İbrahim Kalın, bugün ise Hindistan'ın en önemli düşünce kuruluşlarından ORF'de bir konferans verdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği konferansta Kalın değişmekte olan dünya düzeni sürecinde Türkiye-Hindistan ilişkilerinin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan programının son bölümünde Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:58
  1. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Hindistan
  3. Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "TSK yapılanması" soruşturması
    1. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "TSK..
    2. ANALİZ - Çin’in küresel açılımlarında..
    3. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    4. İslahiye’de ev yangını korkuttu
    5. Sri Lanka’da halka cami ve..
    6. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    7. Prof. uyardı! 'Antibiyotik direnci..
    8. Binali Yıldırım: “Sizin güveninize..
    9. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    10. "Hiç kimse din eğitimi aldığı için..
    11. İYİ Parti'den Erdoğan'ın çağrısına cevap
    12. Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    13. En fazla kazandıran BES fonları
    14. En fazla kaybettiren BES fonları
    15. Sri Lankalı Müslümanlara saldırı
    16. “Türkiye’de Çocuk Olmak” konulu sergi..
    17. BES fonu istatistikleri
    18. Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı..
    19. Mozambik’i Idai’den sonra Kenneth..
    20. Bin 200 yumurta tavuğu çiftçilere..
    21. Çanakkale Gezici Müzesi, Hanönü’nde..
    22. Kategorilerine göre en fazla..
    23. Kategorilerine göre en fazla..
    24. Emiliano Sala'nın babası vefat etti
    25. Milletvekillerinden Çetin’e övgü
    26. İftar çadırı kerebi gazi otopark’ında..
    27. Isparta Belediyesi’nde görev..
    28. Yavaş ve İmamoğlu cuma namazını..
    29. Malezyalı dağcı 4 günün sonunda 7 bin..
    30. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu