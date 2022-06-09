İbrahim Kalın'dan düşmana korku veren paylaşım!
Efes 2022 tatbikatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden dosta güven, düşmana korku veren bir paylaşım yaptı.
YENİ AKİT/ ANKARA
Efes 2022 tatbikatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden dosta güven, düşmana korku veren bir paylaşım yaptı. Kalın paylaşımında, "Dosta güven, düşmana korku #EFES2022 tatbikatı, Türkiye’nin sahada ve masada güçlü, etkin ve kararlı olma siyasetinin somut göstergelerinden sadece biri. Aynı vizyonla ülkemizin hak ve menfaatlerini her alanda müdafaa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.