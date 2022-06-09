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Gündem İbrahim Kalın'dan düşmana korku veren paylaşım!
Gündem

İbrahim Kalın'dan düşmana korku veren paylaşım!

Efes 2022 tatbikatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden dosta güven, düşmana korku veren bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:12:00 - 2022-06-09 16:19:08
İbrahim Kalın'dan düşmana korku veren paylaşım!

YENİ AKİT/ ANKARA

Efes 2022 tatbikatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden dosta güven, düşmana korku veren bir paylaşım yaptı. Kalın paylaşımında, "Dosta güven, düşmana korku #EFES2022 tatbikatı, Türkiye’nin sahada ve masada güçlü, etkin ve kararlı olma siyasetinin somut göstergelerinden sadece biri. Aynı vizyonla ülkemizin hak ve menfaatlerini her alanda müdafaa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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