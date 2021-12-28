İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD'deki Müslüman toplumla ilişkiye önem verdiğini söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının yıllık olarak düzenlediği MAS-ICNA Kongresinin gala yemeğinde katılımcılara hitap etti.

Hem İslam dünyasında hem de genel anlamda dünyada yaşananlara karşı insanın tazelenmeye, aydınlanmaya ve maneviyata ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kalın, MAS-ICNA Kongresinin bu hissi verdiğine dikkat çekti.

İnancın sadece bir şeye inanmak olmadığına dikkati çeken Kalın, "İnanç daha çok kararlılıkla ilgilidir. İnanç tamamen maneviyat, adalet, iyilik konusunda kararlı olmakla ilgilidir. Bu kararlılığa sahip değilseniz, inanç sadece bir sözdür, göstermelik bir şeydir. Burada çok önemli bir kararlılık ve pozitif enerji gördüm. Ele almamız gerek çok ciddi sınamalar ve konular olduğunu biliyorum ama bu kararlılık da harika bir şey." diye konuştu.

İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’deki Müslüman toplumla güçlü ve sağlıklı ilişkilere inandığını ve önem verdiğini söyledi.

Gala yemeğinde Kalın’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar eşlik etti.

Yemek sonrasında, kongre heyeti Kalın, Mercan, Türesin ve Kuşpınar ile Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez ve Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Müsteşarı Emin Akseki’ye Amerika'daki Müslüman topluma katkılarından dolayı teşekkür ederek hat tablosu verdi.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da devam ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Amerika Diyanet Merkezinin stant açtığı kongreye, Büyükelçi Mercan ve Kalın da Türkiye’yi temsilen katıldı.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, salı günü kapanış oturumuyla son bulacak.