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İbrahim Kalın kötü haberi böyle verdi! Komşusunun kızı çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın komşularının kızı olduğunu açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:53
İbrahim Kalın kötü haberi böyle verdi! Komşusunun kızı çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın (27) akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti.

 

Hasan İsmail H., burada tartıştığı Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü.

Bir yıllık evli olan Ceren Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah´tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:53
  1. Ceren Damar
  2. İbrahim Kalın
  3. Twitter
  4. Çankaya Üniversitesi

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