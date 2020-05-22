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Siyaset

İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien arasında görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:36:00 -
İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien arasında görüşme

Koronavirüs salgını ve Libya'daki son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien arasında görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter’ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi.

Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.

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