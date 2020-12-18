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Siyaset İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı!
Siyaset

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YouTube'da katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir talimatı anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:36:00 -

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da sunduğu 'Gör Beni' adlı programa konuk oldu. Çağlayan'ın sorularına yanıt veren Kalın, özel hayatına ve iş hayatına dair açıklamalarda bulundu. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatı aktardığı yer oldu.

"Bütün bilgiler oraya akıyor"

Çağlayan'ın çalışma süreçlerine yönelik sorusunu yanıtlayan Kalın, "Öncelikle aranıyoruz ilgili kişiler tarafından. Bizim kendi telefonumuzdan. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurduğumuz bir Devlet-Bilgi Enformasyon Merkezi var. Bütün bilgiler oraya akıyor. Mesela bir doğal afet oldu, deprem oldu Allah korusun; onun bilgileri anında oraya gelir" dedi.

"Müdahale gerekiyorsa gecesine bakılmaz"

Açıklamalarına devam eden Kalın, "Aranması gereken kişiler prensibine göre, belli bir hiyerarşi içerisinde aranır. Gece kaç olursa olsun. Konu acilse, müdahale gerekiyorsa, sizin alakanızı gerektiriyorsa gecesine bakılmaz. Kalkarsınız, o konuyla ilgilenirsiniz. Eğer fiziki olarak mümkünse toplantıya gidiyoruz. Ama o anda ilgili kişiler farklı yerlerde, o anda hemen telefon üzerinden bir trafik yürütülür, toplanmak gerekiyorsa toplanılır" ifadelerini kullandı.

"Önemli bir konu olduğunda gece gündüz demeden beni arayacaksınız"

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iş disiplininin iyi olduğunu vurgulayan Kalın, "O hep böyle söyler: 'Önemli bir konu olduğunda, gece gündüz demeden beni arayacaksınız.' Talimattır bu. Çok acil bir konu olduğunda, gece 2'de, 3'te, 4'te Cumhurbaşkanımızı uyandırdığımız durumlar olmuştur" dedi.

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Yorumlar

ALPER AKIN

26 yıl jandarma'da gece/gündüz demeden çalıştım. 7/24 görev süre ve saatine bakmaksızın çalıştım. Görevli bulunduğum yerleşim birimini izinsiz terk etmedim. Bir gün olsun beni bu saatte niye arıyorsunuz demedim. Haberin içeriği o yüzden beni çok etkiledi.
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mehteran

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