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İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:59
İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen yemeğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Patrik Vekili François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, VADİP ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Yahudi Toplumu ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadın Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Teoman Önder ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze katıldı.

Toplantıda, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ile Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Moris Levi de katıldı.

BASKI YAPILDIĞI İDDİALARINA KARŞI ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANMIŞTI

Türkiye'de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları dün ortak bildiriyle yalanladı. 

Azınlık cemaatlerinin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da paylaştığını belirtmek ve yayımlanan ortak bildiri konusundaki memnuniyeti ifade etmek için bugün azınlık cemaat temsilcileri ile bir araya gelindi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından ağırlanan dini cemaat liderleriyle Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak. Toplantıda ayrıca cemaat mensuplarının gündemindeki konular karşılıklı anlayış ve diyalog çerçevesinde ele alınacak.

Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:59
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. azınlık cemaatleri
  4. Ermeniler
  5. Yahudiler
  6. keldaniler
  7. süryaniler
  8. bulgarlar
  9. ibrahim kalın
  10. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

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