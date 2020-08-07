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Gündem

İbrahim Kalın altın ve döviz yükselişinin neden kaynaklandığını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, piyasalardaki altın ve döviz dalgalanmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:46:00 - 2020-08-07 15:47:16
İbrahim Kalın altın ve döviz yükselişinin neden kaynaklandığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, altın ve döviz fiyatlarının sürekli yükselişinin manipülasyonlara ve algı operasyonlarına dayandığını ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Kalın sosyal medya hesabı twitter üzerinden şu ifadelere yer verdi, "Hükümetimizin ekonomi politikalarına yönelik döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonlar ve algı operasyonları, küresel ekonomik buhran ve pandemi gerçeğine kör, tam bağımsız ve milli duruş hamlelerimizin başarısına sağır bakış açısının ümitsiz hezeyanlarıdır."

 

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