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Gündem İbrahim Kalın AB büyükelçileri ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Gündem

İbrahim Kalın AB büyükelçileri ile Doğu Akdeniz'i görüştü

27 AB ülkesinin Ankara büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:51:00 -
İbrahim Kalın AB büyükelçileri ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 AB ülkesinin Ankara büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkileri ele alındı

Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel meseleler ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumuna dair kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Kalın, terör, göç, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB’nin dayanışma ve işbirliği halinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

 

Kalın, yeni fasılların açılması, göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda AB’nin somut adımlar atarak Türkiye’nin beklentilerini karşılaması gerektiğini hatırlattı. 4 milyondan fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran Türkiye’ye, AB’nin verdiği taahhüdü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz

 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB ülkelerinin faydasına olacağını belirten Kalın, yapılacak güncelleme ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin artacağını ve böylece Pandemi nedeniyle yaşanan küresel ekonomik daralmadan tarafların daha az etkileneceğini dile getirdi. Kalın, Doğu Akdeniz’in bir barış denizi haline gelmesi için Türkiye’nin çaba ve önerilerine AB’nin destek ve katkı sunması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türklerinin haklarının korunduğu her çözüm planına Türkiye’nin yapıcı bir tutumla destek verdiğinin altını çizen Kalın, barış istemeyen GKRY’nin ödüllendirildiğini anımsattı. İki komşu ülkenin sorunlarını diyalog ile çözebileceğini söyleyen Kalın, Türkiye’nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu yineledi.

Toplantının son bölümünde soru ve görüşlerini dile getiren AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, ilişkilerin önümüzdeki süreçte pozitif gündemle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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Yorumlar

Onurlu olmak.

C.baskanı sözcüsü yine Yunanla istikşafi görüşmeler için hazırız mesaji vermiş. Yunan'la sorunlarımızı diyalogla çözeriz demiş. Yunan buna yanaşmıyor. Yunan görüşmüyor. Yunan diyalog kurmak istemiyor. Yunan'la önkoşulsuz aynı masaya oturunca ne yapacaksınız? Canım, gülüm diye hoşsohbet edip, sorunlarımızı mı çözeceksiniz? Ellerini uzatmıyorlar işte. Dürüst, güvenilir, Yunan'ın da kırmayacağı bir ülkeyi aracı edip sorunları aracı ülkeyle çözmeye çalışın. Belki sonrası daha olumlu, daha barışçıl gelir. Yoksa bu iş Navtex'lerden yaptırımlara doğru daha çözümsüzlüğe gidecek.
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Acaba?

Video konferansta Yunan sözcü de C.başkanlığı sözcüsüne cevap verdi mi? "Biz de olumlu ilişkilerden, sorunların çözümünden yanayız." dedi mi? Yoksa hiçbir görüş bildirmedi mi?
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