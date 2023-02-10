Paylaşımlar arasındaki farklara bakın! İbrahim Haskoloğlu hangi ülkenin ajanı?

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Felaketin hemen ardından devlet, milletiyle el ele vererek seferber oldu. Deprem etkilenen 10 ile, Türkiye'nin diğer tüm şehirlerinden adeta yardım yağıyor. Dünyadan da Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.

"İbrahim Haskoloğlu hangi ülkenin ajanı?"

85 milyonun birlik ve beraberlik içinde olduğu bu acı dönemde sosyal medyada provokatörler yalan ve iftiralarla cirit atarken İbrahim Haskoloğlu'nun paylaşımları "bu hangi ülkenin ajanı?" sorunu akıllara getirdi.

Sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu aklınca Türkiye'ye yapılan yardımları haberleştirdi. Fakat sosyal medya trolünün yaptığı algı hemen kendini ele verdi.

Açlık ve ambargo altında kendi imkanları ölçütünde Türkiye'ye yardım eden Afganistan başta olmak üzere Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Cezayir ve Malezya'nın adını anmayan Haskoloğlu, Kırgızistan ve Azerbaycan'a ise cılız ve sembolik yer verdi.

Sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu'nun Kırgızistan ve Azerbaycan paylaşımları:

Gelelim ağababalarına... "Görüştüğüm İsrailli yetkili"

Haskoloğlu'nun aklınca haberleştirme seçiciliğinden oluşturduğu algı ise şimdi burada kendini ele veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan dışında; Müslüman olmayan ülkeleri ise ayrı başlıklarla haberler yaptı.

İşte sosyal medya trolünün İsrail, ABD ve İspanya gibi ülkeleri haber yapma algısı...





Algı oluşturmak için nakdi yardımı ve konteynır evlerini es geçip; gelişmeleri kırpan sosyal medya trolü kendince ortaya çıkardığı haber ise şu şekilde:

Hoskoloğlu'nun algı oluşturmak için kırptığı bilgilerin tamamı ise şöyle:





"Ajan faaliyeti çerçevesinde savcılık işlem yapmalı"

Türkiye acısını yaşarken kendince haberleri kesip biçen Sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, Adalet Bakanlığına "Ajan faaliyeti çerçevesinde savcılık işlem yapmalı" çağrısını yaptı.