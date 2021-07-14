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Medya İbrahim Eren'den çalışma arkadaşlarına teşekkürlü veda
Medya

İbrahim Eren'den çalışma arkadaşlarına teşekkürlü veda

10 Temmuz 2017'de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan İbrahim EREN, görev süresini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 09:49:00 -

TRT’de 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl görev yapan İbrahim EREN, görev süresinin dolması nedeniyle çalışma arkadaşlarına mail ve video ile veda etti.

İbrahim Eren, bu sabah TRT çalışanlarına gönderdiği e-mailde, görev süresi boyunca desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.TRT’deki birimleri tek tek sayarak özel teşekkür eden Eren, mesajındaşu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli arkadaşlarım,

TRT Genel Müdürü olarak bu size son e-postam.

2013 yılı Temmuz ayında başlayan yolculuğumuz, görev süremin dolması nedeniyle sona erdi.

Köklü bir geçmişi olan TRT’nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev aldım. Sizin gibi değerli isimlerle kamu yayıncılığına hizmet etmek benim için ömrümün sonuna kadar gurur vesilesi olacak. 

Kamu yayıncılığı bilinciyle bu süre zarfında birlikte çok çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günler de.

‘Özü Sözü İnsan’ anlayışımızla TRT’yi uluslararası bir marka haline getirebilmek için çok emek sarf ettik. Hamdolsun bu emeklerimiz de zayi olmadı. Dizilerimiz, belgesellerimiz, ortak yapımcısı olduğumuz filmler dünyanın dört bir yanında teveccüh gördü, ödüller aldı.

Başarılarımız bir ekip çalışmasının sonucuydu. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bir özel teşekkürüm de beni her anlamda fedakârca, koşulsuz destekleyen sevgili eşime ve biricik çocuklarıma, desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime…

TRT’deki görevim sona erse de muhabbetimiz bakî kalsın isterim.

Hoşça kalın, Allah’a emanet olun”.

Çalışma arkadaşları için sosyal medyadan“Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günler de... Hayallerimize ortak olan, gece-gündüz demeden fedakârca çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hoşça kalın... @TRT” ifadeleriyle bir de video paylaşan İbrahim Eren, videoda ise şunları kaydetti;“Sen, TRT’nin taa kendisisin. Birlikte başardık. Bugüne kadar verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.”

İbrahim EREN, TRT’deki 8 yıllık görev süresinde; TRT World, TRT 2 ve TRT Spor Yıldız’ın kurulması, TRT Belgesel’in yeniden yapılandırılması ve dijital yayıncılığın kurulması gibi birçok başarılı işe imza attı. Özellikle TRT1, İbrahim Eren döneminde en çok izlenen televizyon kanalı olmayı başardı. TRT1 geçtiğimiz yayın dönemini 7 günün 4’ünde gün birincisi olarak tamamlamıştı. TRT Haber de 33 aydır en çok izlenen haber kanalı olarak zirvede.

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