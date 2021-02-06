Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de 11 üniversiteye atanan rektörler yayımlandı. Peki, İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü kim?

İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü kim oldu?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut getirildi.

Abdulhalik Karabulut kimdir?

Abdulhalik Karabulut 1968 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Abdulhalik Karabulut, 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdi.

Yüksek lisansını 1992’de yapan Abdulhalik Karabulut, doktora eğitimini de 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında tamamladı.

Karabulut, 1990’da Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi, 1997’de yardımcı doçent, 2000’de doçent oldu. 23.01.2006 tarihinde ise Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında profesör oldu.

Abdulhalik Karabulut, 2008–2010 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği yaptı. 2011-2012 yıllarında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Vekâleten) ve (ÜAK) Üyeliği yaptı. 04.10.2016-21.01.2017 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. Abdulhalik Karabulut 2016-2017 yıllarında Tübitak 4006 Bilim Fuarları Erzurum İl Temsilciliği yaptı.