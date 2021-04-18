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Medya İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü
Medya

İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü

Reytinglerde fırlamak için dansöz oynatan İbo Show’da tepki çeken olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:26:00 -
İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü

Star’da her Cumartesi yayınlanan İbo Show dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çıktığı günden bu yana reytinglerde ilerleme kaydedemeyen İbo Show, bunu engellemek için programda dansöz oynatarak tepkilerin odağı olmuştu.

Reytinglerde istediği başarıyı dansöz çıkarmasına rağmen elde edemeyen İbrahim Tatlıses, İbo Show'un yeni bölümünde bir olaya imza attı.

Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya'nın konuk olduğu programa seyirciler tepki gösterdi. Medyada millete “rol model” olarak yutturulan ve uyuşturucu ile gündeme gelen Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in sözleri karşısında şaşkına döndü.

Seki, Tatlısese, "Senin başka aşkların var. Çocukların, torunların var. Meslek aşkın var." dedi. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses, "Anlat anlat da yüzüme kimse bakmasın." dedi.

Bu lafların üzerine Seki'ye kızan İbrahim Tatlıses, şarkıcıyı kilosu ile vurdu. Tatlıses'in bu sözleri kendisine söylemediğini düşünen Seki, şarkıcıyı duymadı. Sinan Akçıl duruma müdahale ederek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.

Ancak Tatlıses üsteledi ve Seki'yi uyardı. Duruma bozulan Seki, kısa sürede Tatlıses'in kendine şaka yaptığını anladı.

İnternethaber'in haberine göre programda geçen bu diyaloglar sonrası Deniz Seki'ye sosyal medyada 'davul diyen İbrahim Tatlıses'e tepki yağdı.

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