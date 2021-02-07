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Medya İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu
Medya

İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu

6 Şubat 2021 reyting sonuçlarına göre Star TV’de yayınlanan İbo Show büyük bir hüsrana uğradı. Reyting çekişmesinde TRT’nin sevilen dizisi her hafta olduğu gibi Gönül Dağı son noktayı koydu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 11:49:00 -
İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu

Her hafta izleyici sayısı gittikçe artan Gönül Dağı dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Reytinglerde dahi zirveyi koruyan dizisinin takipçi sayısı bir hayli fazla. 

Gönül Dağı son bölümde; Cemile, yokuş aşağı sürüklenen Taner'in aklındaki negatif düşünceleri bertaraf etti. Gönül Dağı 15.son bölümde, Dilek'in esas niyetini öğrenen Taner, belirsizliklerden ve içi içini kemiren soru işaretlerinden kurtuldu. Gönül Dağı'nda hatalı olduğunu kabullenen ve en başından itibaren gerçekleri Taner'den saklayan Dilek'in özür dilediği sahne damga vurdu.

İşte 6 Şubat 2021’in reyting sonuçları…

10 - Haber Önü (Show TV)

9 - Sen Çal Kapımı (Fox TV)

8 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk Özet (Show TV)

7 - İbo Show (Star TV)

6 - Gönül Dağı Özet (TRT 1)

5 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu (Fox TV)

4 - Survivor (TV8)

3 - Ana Haber (Show TV)

2 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Show TV)

1 - Gönül Dağı (TRT 1)

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