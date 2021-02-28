İbo Show’a büyük şok! Hüsrana uğradılar
27 Şubat 2021'in reyting sonuçları İbo Show’u hüsrana uğrattı. Zirve yarışında ise Kuzey Yıldızı ve Kardeşlerim'e fark atıp zirveye yerleşen dizi ise şaşırttı.
Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya konuk olduğu İbo Show reytinglerde hüsrana uğradı. Reytinglerde yükseliş gösteremeyen program haftalardır aynı sırada çakılı kaldı.
Ruslardan çaldığı saat ile kaçan Ivanka'nın peşine düşen mafya gençlerin evini bastığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde reytinglerde düşüşe geçti. Sevilen dizi yerini zirve yarışına yeni dahil olan diziye kaptırdı.
İşte cumartesi günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Kanal D)
9 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk Özet (Show TV)
8 - İbo Show (Star TV)
7 - Survivor (TV8)
6 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu (Fox TV)
5 - Gönül Dağı Özet (TRT 1)
4 - Ana Haber (Show TV)
3 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Show TV)
2 - Kardeşlerim (ATV)
1 - Gönül Dağı (TRT 1)