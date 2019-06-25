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İbne sevici solak medya duyurdu: LGBTİ'liler cesaret aldı

İbne sevici solak medya, LGBTİ'lilere desteğine devam ediyor. Birgün adlı paçavra, onursuz sapkınların Gezi teröristlerinin eylemlerinden cesaret aldığını duyurdu.

25 Haziran 2019 Salı 22:19
İbne sevici solak medya duyurdu: LGBTİ'liler cesaret aldı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

'LGBTİ yürüyüşü Gezi'nin umut atmosferinden güç buldu.' başlığı kullanılan haberde Avukat Ahmet Çevik ile ODTÜ LGBTİ Dayanışması üyesi Özgür Gür'ün açıklamalarına yer verildi.

Türkiye'deki onur haftası etkinliklerinin yasaklandığı vurgusunu yapan paçavranın sorusunu cevaplayan Avukat Çevik, şunları söyledi:

"LGBTİ yürüyüşü bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri kuşkusuz sonuçta hiçbir şey yoktan var olmadı yıllar süren görünürlük ve yaşam hakkı mücadeleleri sonucu LGBTİ Hareketi örgütlenebildi. Dünyada Onur Yürüyüşü tarihsel olarak daha uzun zamandır gerçekleştirilmiş olsa da, ülkemizde de ilk cinsel özgürlük haftası adında İstanbul valiliğinin izin vermemesi nedeni ile gerçekleşemese de 1993 yıllından bu yana yapılıyor diyebiliriz."

Avukat Gür, LGBTİ'li sapkınların Gezi Kalkışması'ndan cesaret alarak bugünlere gelebildiğini de şöyle anlattı:

"Gezi eylemleri de LGBTİ’lerin de görünür olması diğer hak temelli grupların LGBTİ hareketini tanımasına, temasına, dokunmasına hatta hissetmesine neden oldu. Acıları hissetmek ve paylaşmak bütünleşmek için de önemlidir. 2013 yılı ve sonrasında LGBTİ hareketi Türkiye’nin de gündemi ve meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Gezi eylemleri ve sonrasında düzenlenen onur yürüyüşünde 50.000 kişinin rekor katılımı ile kutlandı bütün Doğu Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük onur yürüyüşü."

Gezici teröristlerin yakıp yıktığı günleri 'halkın uyanışı' olarak tanımlayan Özgür Gür sözlerine şöyle devam etti:

"Gezi halkın uyanışıyken aynı zamanda toplumsal muhalefetin birbirini tanıyabildiği bir alan oldu. Uzun yıllardır özgürlük mücadelesi veren LGBTİ+ mücadelesi toplumsal muhalefetle aynı alanda bir araya geldi. Aynı zamanda bu uyanışla insanlar kendinde güç buldu ve o zamana kadar yok sayılan LGBTİ+ hareketi artık alanlara taşmaya başladı. Geziyle beraber oluşan umut atmosferinin bir sonucu olarak var olan ve zaten mücadele eden insanların birlikte mücadelesi etmesiydi yaşananlar."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:19
  1. İstanbul
  2. Gezici
  3. LGBTİ
  4. ODTÜ
  5. Gezi Kalkışması

YORUM YAZ

  • Bir dakikaBir dakika16 dk önce
    Arkadaşlar, homoseksüellik hakkında yargı verirken bir düşünelim. Mesele ibnelerin kraliçesi bülent i reis saraylarda ağırlıyor, iftarlara çağırıyor, elleri ile bile besliyordur. Domat özgeye hallenmiş. Ensar vakfı bildiğiniz gibi. Kur'an kurslarını rezil ettiler. İğneyi kendimize, çuvaldızı ibnelere geçirelim.
  • hizipsavarhizipsavar23 dk önce
    istanbulda bu kadar ibne varmı. varmış seçimden sonra anladık. :)
  • SadeddinSadeddin31 dk önce
    Hacı hacıyı Mekke'deİbnesi,bölücüsü,gezide bulur

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