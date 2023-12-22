İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri Beyaz saçları kökten uca yenileyen tavsiye! Bu besinler pes etmiyor!

Saçların beyazlaması yaş fark etmeksizin birçok kişide yaşanan bir durum. 'Tıbbın babası' İbn-i Sina ise yıllar önce beyaz saçları ortadan kaldıracak!

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği doğal yağlar sayesinde saçların beyazlama problemini önlemek ve doğal saçlara sahip olmak mümkün. Saçların daha sağlıklı uzamasına ve saç köklerini güçlendirmek için özel yağlar bulunuyor.

Çörek Otu

Özellikle saça olan faydalarıyla bilinen çörek otu yağı düzenli kullanıldığında saçlar üzerinde inanılmaz olumlu etkiler bırakabilir. Beyazlamaya başlayan saçlardan kurtulmak istiyorsanız çörek otu yağını saçlarınız için kullanabilirsiniz.

Saç derisiyle ilgil çeşitli sorunlar yaşayan kişiler de çörek otu yağını saç diplerine sürerek rahatlayabilir. Köklerde oluşan kuruluk veya kepeklenme sorunlarını ortadan kaldırabilir.Çörek otu ile hazırladığınız saç maskelerinde çinko, selenyum, magnezyum mineralleri bulunur. Bu nedenle çörek otunun kendisi veya yağı saçların kökten uca beslenmesinde oldukça etkilidir.Saçların beyazlama sorununu yavaşlatan çörek otu yağı, saç tellerinin kırılmasını da önleyebilir. Bu hassasiyete sahip kişiler çörek otu yağını saçlarda kullanabilir.Saç beyazlamasının önüne geçmek çörek otu sayesinde oldukça kolay. Düzenli bir şekilde kullandığınızda beyazlayan saçların eski rengine dönmeye başladığı belirtiliyor. Bunun için çörek otunu soğuk press halinde kullanabilirsiniz.

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O reçetede yer alan besinler ve etkileri...

Beyaz, kırmızı ve siyah fasulye

Gaz yapıcıdır, mideye zararlıdır.

Kebere

Dalağa yardımcıdır.

Elma

İnsan doğasına faydalıdır, mideyi güçlendirir.

Hurma

Mideyi rahatlatıcır, tabii kan üretir.

Acur ve salatalık

Kabukları idrar sökücüdür.

Dereotu

Mide açısından zararlıdır.

Hünnap

Kan sulandırıcıdır.

Kereviz

Sindirime yardımcı bir bitkidir.

Kendir otu tohumu

Baş ağrısı yapar.

Nane

Mideye çok yardımcıdır.

Süt

Esasen yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.

Ekşi nar

Beyni çalıştırıcı ve insan doğasına faydalıdır.

Çemen otu

Mizacı öfkelendirir.

Turşular

Yapıldığı maddenin türüne göre faydası değişir. Bütünü mideye zararlı, susatıcı ve kanı bozucudur.

Şeker kamışı

Göğüse faydalıdır.

Beyaz leblebi

Bedeni ısıtır.

Kuzu kulağı

Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.

Sirke ile terbiye edilmiş sarımsak

Sindirimi kolaylaştırır, harareti düşürür, özellikle de eskisi.