İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri Beyaz saçları kökten uca yenileyen tavsiye! Bu besinler pes etmiyor!
Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte o reçetede yer alan besinler ve etkileri... Beyaz saçlarda adeta reform, sonuçlarını gösteriyor.
Saçların beyazlaması yaş fark etmeksizin birçok kişide yaşanan bir durum. 'Tıbbın babası' İbn-i Sina ise yıllar önce beyaz saçları ortadan kaldıracak!
İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği doğal yağlar sayesinde saçların beyazlama problemini önlemek ve doğal saçlara sahip olmak mümkün. Saçların daha sağlıklı uzamasına ve saç köklerini güçlendirmek için özel yağlar bulunuyor.
Çörek Otu
Özellikle saça olan faydalarıyla bilinen çörek otu yağı düzenli kullanıldığında saçlar üzerinde inanılmaz olumlu etkiler bırakabilir. Beyazlamaya başlayan saçlardan kurtulmak istiyorsanız çörek otu yağını saçlarınız için kullanabilirsiniz.
Saç derisiyle ilgil çeşitli sorunlar yaşayan kişiler de çörek otu yağını saç diplerine sürerek rahatlayabilir. Köklerde oluşan kuruluk veya kepeklenme sorunlarını ortadan kaldırabilir.Çörek otu ile hazırladığınız saç maskelerinde çinko, selenyum, magnezyum mineralleri bulunur. Bu nedenle çörek otunun kendisi veya yağı saçların kökten uca beslenmesinde oldukça etkilidir.Saçların beyazlama sorununu yavaşlatan çörek otu yağı, saç tellerinin kırılmasını da önleyebilir. Bu hassasiyete sahip kişiler çörek otu yağını saçlarda kullanabilir.Saç beyazlamasının önüne geçmek çörek otu sayesinde oldukça kolay. Düzenli bir şekilde kullandığınızda beyazlayan saçların eski rengine dönmeye başladığı belirtiliyor. Bunun için çörek otunu soğuk press halinde kullanabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
O reçetede yer alan besinler ve etkileri...
Beyaz, kırmızı ve siyah fasulye
Gaz yapıcıdır, mideye zararlıdır.
Kebere
Dalağa yardımcıdır.
Elma
İnsan doğasına faydalıdır, mideyi güçlendirir.
Hurma
Mideyi rahatlatıcır, tabii kan üretir.
Acur ve salatalık
Kabukları idrar sökücüdür.
Dereotu
Mide açısından zararlıdır.
Hünnap
Kan sulandırıcıdır.
Kereviz
Sindirime yardımcı bir bitkidir.
Kendir otu tohumu
Baş ağrısı yapar.
Nane
Mideye çok yardımcıdır.
Süt
Esasen yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
Ekşi nar
Beyni çalıştırıcı ve insan doğasına faydalıdır.
Çemen otu
Mizacı öfkelendirir.
Turşular
Yapıldığı maddenin türüne göre faydası değişir. Bütünü mideye zararlı, susatıcı ve kanı bozucudur.
Şeker kamışı
Göğüse faydalıdır.
Beyaz leblebi
Bedeni ısıtır.
Kuzu kulağı
Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
Sirke ile terbiye edilmiş sarımsak
Sindirimi kolaylaştırır, harareti düşürür, özellikle de eskisi.
Kadın - Aile
Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor