  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fiyatları etkileyecek hamle! Türkiye'den otomobil devine davet

Kenya'yı ikiye bölen bu iddia: Eski Turizm Bakanı'na skandal yolsuzluk suçlaması

Bill Gates'ten 2024 tahminleri! Olacakları sıraladı... Bu kez felaket değil, bakın ne bekliyor

Ankara bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'nin o büyükşehir adayı eski CHP'li milletvekili olacak, kızı aktif vekil

İspanya, hava savunma için uçak satın alıyor!

Batarya teknolojisinde Uzak Doğu diyaloğu! Elektrikli araçlar iÇİN yeni atılım

2023 yılına damga vurdu! Türkiye'de en çok satan otomobil

Sektörel daralma yaşanıyor! İkinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor

Eurofighter Typhoon alımına Almanlar engel olmuştu! Bu kez kimsenin satın alamadığı uçağa talip olundu

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu
Kadın - Aile İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri Beyaz saçları kökten uca yenileyen tavsiye! Bu besinler pes etmiyor!
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri Beyaz saçları kökten uca yenileyen tavsiye! Bu besinler pes etmiyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 22:06:00 - 2023-12-22 22:12:06
İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri Beyaz saçları kökten uca yenileyen tavsiye! Bu besinler pes etmiyor!

Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte o reçetede yer alan besinler ve etkileri... Beyaz saçlarda adeta reform, sonuçlarını gösteriyor.

Saçların beyazlaması yaş fark etmeksizin birçok kişide yaşanan bir durum. 'Tıbbın babası' İbn-i Sina ise yıllar önce beyaz saçları ortadan kaldıracak!

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği doğal yağlar sayesinde saçların beyazlama problemini önlemek ve doğal saçlara sahip olmak mümkün. Saçların daha sağlıklı uzamasına ve saç köklerini güçlendirmek için özel yağlar bulunuyor.

Çörek Otu

Özellikle saça olan faydalarıyla bilinen çörek otu yağı düzenli kullanıldığında saçlar üzerinde inanılmaz olumlu etkiler bırakabilir. Beyazlamaya başlayan saçlardan kurtulmak istiyorsanız çörek otu yağını saçlarınız için kullanabilirsiniz.

Saç derisiyle ilgil çeşitli sorunlar yaşayan kişiler de çörek otu yağını saç diplerine sürerek rahatlayabilir. Köklerde oluşan kuruluk veya kepeklenme sorunlarını ortadan kaldırabilir.Çörek otu ile hazırladığınız saç maskelerinde çinko, selenyum, magnezyum mineralleri bulunur. Bu nedenle çörek otunun kendisi veya yağı saçların kökten uca beslenmesinde oldukça etkilidir.Saçların beyazlama sorununu yavaşlatan çörek otu yağı, saç tellerinin kırılmasını da önleyebilir. Bu hassasiyete sahip kişiler çörek otu yağını saçlarda kullanabilir.Saç beyazlamasının önüne geçmek çörek otu sayesinde oldukça kolay. Düzenli bir şekilde kullandığınızda beyazlayan saçların eski rengine dönmeye başladığı belirtiliyor. Bunun için çörek otunu soğuk press halinde kullanabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O reçetede yer alan besinler ve etkileri...

Beyaz, kırmızı ve siyah fasulye

Gaz yapıcıdır, mideye zararlıdır.
Kebere

Dalağa yardımcıdır.
Elma

İnsan doğasına faydalıdır, mideyi güçlendirir.
Hurma

Mideyi rahatlatıcır, tabii kan üretir.
Acur ve salatalık

Kabukları idrar sökücüdür.
Dereotu

Mide açısından zararlıdır.
Hünnap

Kan sulandırıcıdır.
Kereviz

Sindirime yardımcı bir bitkidir.
Kendir otu tohumu

Baş ağrısı yapar.
Nane

Mideye çok yardımcıdır.
Süt

Esasen yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
Ekşi nar

Beyni çalıştırıcı ve insan doğasına faydalıdır.
Çemen otu

Mizacı öfkelendirir.
Turşular

Yapıldığı maddenin türüne göre faydası değişir. Bütünü mideye zararlı, susatıcı ve kanı bozucudur.
Şeker kamışı

Göğüse faydalıdır.
Beyaz leblebi

Bedeni ısıtır.
Kuzu kulağı

Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
Sirke ile terbiye edilmiş sarımsak

Sindirimi kolaylaştırır, harareti düşürür, özellikle de eskisi.

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor
Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Kadın - Aile

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Limon kabuğu yemenin faydaları ve kullanımı!
Limon kabuğu yemenin faydaları ve kullanımı!

Kadın - Aile

Limon kabuğu yemenin faydaları ve kullanımı!

Zayıflatan kür (Çok etkili)! O liste burada
Zayıflatan kür (Çok etkili)! O liste burada

Kadın - Aile

Zayıflatan kür (Çok etkili)! O liste burada

Esma sultan şerbeti kadar Esma Sultan Tatlısı tarifi de meşhur lezzetlerinden biri!
Esma sultan şerbeti kadar Esma Sultan Tatlısı tarifi de meşhur lezzetlerinden biri!

Kadın - Aile

Esma sultan şerbeti kadar Esma Sultan Tatlısı tarifi de meşhur lezzetlerinden biri!

Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin!
Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin!

Kadın - Aile

Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23