İbn-i Sina'dan inatçı öksürük krizlerine kür tarifi! 1 tatlı kaşığı ballı karışımı 3 gün boyunca her sabah tüketin

Sonbahar-Kış mevsimlerinde öksürük nöbetleri olabiliyor. Sağlıklı ve doğal karışımlar ise öksürüğe birebir. Peki İbn-i Sina'nın öksürüğe karşı verdiği reçete ne? İşte yanıtı...

İbn-i Sina'dan kuru öksürüğü geçiren doğal karışımlar

Keten tohumu – bal karışımı

Bir miktar kavrulmuş keten tohumunu bal ile yoğurun. Sabah uyandığınızda ve gece yapmadan önce birer tatlı kaşığı tüketin.

Kaynatılmış üzüm suyu

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir kap içerisinde pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan için.

Önemli hatırlatma: İki haftadan uzun süren bir öksürük sorunuz varsa bu ciddi bir sorundur. Bu yüzden uzman bir doktora görünmenizde fayda bulunmaktadır.