İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi! İşte 'Karahindiba'nın faydaları

Papatyagiller familyasının bir türü olan karahindibanın faydaları saymakla bitmiyor! Karahindiba Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, mutlaka gördüğünü, sarı çiçekli otsu bir bitkidir. Peki İbn-i Sina'nın şeker hastalığı tedavisinde bile kullandığı, kitabında yer verdiği bu bitkinin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI

Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler.

İştah açıcı özelliği bulunur. Güçlü bir idrar söktürücüdür.

Müshil etkisi yaratır.

Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır. Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.

Kolestrolü dengeler.

Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir.

Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur.

Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir.

Karaciğeri iyileştirir.

Öte yandan İbn-i Sina'nın da asırlar öncesinden önerdiği bir besin, adeta genç kalmanın sırrı ortaya çıktı dedirtebiliyor. Zira İbn-i Sina'nın önerdiği besin, yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasında yardımcı olabiliyor. Bunun yanı sıra doğal kolajen içerdiği için cilt sağlığına faydalı olabiliyor.

İBN-İ SİNA ÖNERDİ

İbn-i Sina asırlar öncesinden adeta genç kalmanın sırrı gibi görülebilen kenevir tohumunu önerdi. Kenevir tohumu, genç hücre sayısının artmasında yardımcı olabiliyor. Cilt yapısını yenilemede faydalı olabiliyor. Doğal kolajen içeren besinler arasında gösterilebiliyor. Ayrıca kenevir tohumu, ciltteki hasar almış yapıyı onarmaya yardımcı olabiliyor. Bunun yanı sıra sinir yıpranmasına karşı faydalı olabiliyor.

Öte yandan günümüzde kozmetik ürünlerinde de kullanılabilen kenevir tohumu, sağlık açısından birçok farklı fayda sağlayabiliyor. Peki, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği kenevir tohumu nasıl tüketilir?

KENEVİR TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

İbn-i Sina'nın da asırlar öncesinden önerdiği kenevir tohumu birçok farklı şekilde tüketilebilir. Ayrıca ünlü hekim de kenevir tohumunun tüketimi ile ilgili bazı önerilerde bulundu. Nitekim kenevir tohumunun tüketim yollarından ikisi aşağıda yer alıyor.

- Güneşte kurutulur ve bitki çayı demler gibi demlenebilir.

- Bir su bardağı süte 5 kenevir tohumu ilave edilir ve kaynatılır. Sonra günde bir bardak olacak şekilde tüketilebilir.

HEM GENÇ KALMAYA FAYDALI OLABİLİYOR HEM DE E VİTAMİNİ İÇERİYOR

İbn-i Sina'nın da önerdiği kenevir tohumu, E vitamini içeriyor. Nitekim genç kalmaya yardımcı olabilen kenevir tohumu, saçların gür ve sağlıklı çıkmasında faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra saçların kökten yıpranmasına ve dökülmesine karşı yararlı olabiliyor.

Dikkat: İbn-i Sina'nın da önerdiği yukarıdaki besin, adeta genç kalma konusunda faydalı olabiliyor. Ancak alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme ihtimali olan kişilerin uzman bir doktora danışarak tüketmeleri gerekir.