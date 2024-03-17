İbn-i Sina şeker hastalığı tedavisinde kullandı! İşte ’Karahindiba’nın faydaları nedir, ne işe yarar? Tarifi vermişti

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina, 1000 yıl önce kitabında, hastalara tedavide yardımcı olmaya devam ediyor. Ünlü alim, tıp tarihine yön veren kitabında şeker hastalarını bile tedavi eden bir bitkiye yer verdi. İbn-i Sina'nın faydalarını saymakla bitmediği bu bitki karahindiba! Peki karahindiba hangi hastalıklara yarar dağıtmakta ve nasıl tüketilmeli? Yıllar önce tarifini verdiği o bilgi...