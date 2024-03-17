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Kadın - Aile İbn-i Sina şeker hastalığı tedavisinde kullandı! İşte ’Karahindiba’nın faydaları nedir, ne işe yarar? Tarifi vermişti
Kadın - Aile

İbn-i Sina şeker hastalığı tedavisinde kullandı! İşte ’Karahindiba’nın faydaları nedir, ne işe yarar? Tarifi vermişti

Yeniakit Publisher
2024-03-17 08:04:00 - 2024-03-17 08:33:54
İbn-i Sina şeker hastalığı tedavisinde kullandı! İşte ’Karahindiba’nın faydaları nedir, ne işe yarar? Tarifi vermişti

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina, 1000 yıl önce kitabında, hastalara tedavide yardımcı olmaya devam ediyor. Ünlü alim, tıp tarihine yön veren kitabında şeker hastalarını bile tedavi eden bir bitkiye yer verdi. İbn-i Sina'nın faydalarını saymakla bitmediği bu bitki karahindiba! Peki karahindiba hangi hastalıklara yarar dağıtmakta ve nasıl tüketilmeli? Yıllar önce tarifini verdiği o bilgi...

Papatyagiller familyasının bir türü olan karahindibanın faydaları saymakla bitmiyor! Karahindiba Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, mutlaka gördüğünü, sarı çiçekli otsu bir bitkidir. Peki İbn-i Sina'nın şeker hastalığı tedavisinde bile kullandığı, kitabında yer verdiği bu bitkinin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI

Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.
Sindirim sistemini düzenler.

İştah açıcı özelliği bulunur.

Güçlü bir idrar söktürücüdür.

Müshil etkisi yaratır.
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Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır.

Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.

Kolestrolü dengeler.

Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir.

Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.

Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur.

Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir.

Karaciğeri iyileştirir.

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