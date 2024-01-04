İbn-i Sina reçetesi: Kuyruk yağını dize sarmak: öngördüklerini böyle ifade etti! Çok konuşulacak mesaj

Kuyruk yağı hayvanların kuyruk ve et aralarında yer alan, insan vücudu için oldukça yararlı enzimler içeren bir yağdır. Yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırır.

Kuyruk yağını dize sarmak ne işe yarar?

Tarihte İbn-i Sina'nın bu yöntemi sıklıkla uyguladığı söylenmektedir. Kuyruk yağının ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır.

Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine yüzde yüz katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder. Çok fazla spor yapıldığında ya da dizlerin uzun süre kıvrık biçimde kalması diz ağrıları yaşanabiliyor. Tarihte İbn-i Sina'nın bu yöntemi sıklıkla uyguladığı söylenmektedir.

Kuyruk yağı nasıl eritilir?

Kuyruk yağı hayvanın kuyruk bölgesinde yer alan etin yağı olduğu için katı formda olur. Kuyruk yağının erime noktası 38 derece olarak belirlenmiştir. Kuyruk yağını eritmek için yapmanız gerekenler ise şöyledir; Öncelikle kuyruk yağını kuşbaşı şeklinde doğrayın. Daha sonrasında bir tencerede aldığınız kuyruk yağını arada karıştırarak eşit derecede ısınmasını sağlayabilirsiniz. Bir süre sonra kuyruk yağı önce suyunu salacak ve ardından yağını bırakacaktır.

Kısık ya da orta ateşte eritmeye özen gösterdiğiniz kuyruk yağının eridikten sonra beyaz parçaları yağın içinde yüzebilir. Bu parçalar hayvanın kıkırdakları olduğu için yağın içinde daha fazla koku bırakmaması için bir kevgir yardımıyla tencereden almanızı tavsiye ederiz. Erittiğiniz kuyruk yağını dilerseniz ağrılı bölgeleriniz için dilerseniz de tüketmek için kullanabilirsiniz.

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Kuyruk yağı hangi hastalıklara iyi gelir?

- Özellikle kalp-damar hastalıklarına karşı iyi gelir.

- İçeriğinde Omega yağ asitleri bulunur ve vücut sağlığı için oldukça etkilidir.

- Kolesterolü dengeler ve daha sağlıklı hale getirir.

- Antioksidan etkisi yaratarak bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

Kuyruk yağı faydaları

Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

Kuyruk yağı genellikle Anadolu’da yaygın olarak yemeklerde kullanılır. Ancak son dönemlerde sağlık açısından faydası anlaşıldıkça, içerisinde bulunan D vitamini seviyesinden ve diz ağrılarına iyi gelmesinden dolayı bu yağı vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar vardır.

Kuyruk yağı kremi nasıl yapılır?

Yağı küçük parçalar halinde kesiyoruz. Kesilen kuyruk yağlarını tencereye koyup aynı seviyeye kadar su ekliyoruz. Su kaynayıp yağı eritmeye başlayınca eriyip yüzeye çıkan yağları bir kaşıkla tencere üzerinden alıyoruz ve bir kaba koyuyoruz. Kaba konan yağ donacak ve krem kıvamını alacaktır. Bu kremi 1 cm kalınlığında ağrıyan bölgeye sürüyoruz. Bölgeyi kaplayacak kadar koyun yününü üzerine sarıyoruz. Akşam sarıp sabah açarak bu işlemi 3 gün boyunca tekrarlıyoruz.

Diz ağrısı için kuyruk yağı nasıl kullanılır?

Kuyruk yağının ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır. Tabii günümüzde bu tip ağrıların yaşandığı zaman doktor tavsiyelerine uyulması ve doktor önerilerine uyularak ilaç tedavisi uygulamak her açıdan fayda sağlayacaktır.

Hastalıktan eser kalmayacak: Covid-19'a yakalananlarda kullanmalı

Araştırmacılar, Covid-19 için tamamlayıcı tedaviler olarak potansiyel sağlık yararlarını belirlemek için D vitamini, karotenoidler, A vitamini, çinko, omega-3 yağ asitleri ve C vitaminine büyük ilgi gösteriyor.

Kuyruk yağındaki doymamış yağlardan birkısmı omega yağ asitleri yapısındadır. Özellikle de yayla ve meralarda büyüyen küçükbaş hayvanların kuyruk yağı omega yağ asitleri ve D vitamini bakımından zengindir. Bu sebeple bağışıklık sistemini ve kemik yapısını güçlendirir.

D vitamini, vücudunuzdaki viral eki bozarak yeni koronavirüs enfeksiyonu sırasında akciğerlerinizi korumaya yardımcı olabilir.